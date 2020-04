La tormenta pasará, sobreviviremos… pero habitaremos un mundo diferente: Yuval Noah Harari

A lo largo de la emergencia por la pandemia por el COVID-19, se ha paralizado el mundo, social y económicamente. Hace casi un siglo, desde la gripe española, la humanidad no había enfrentado una emergencia sanitaria de esta magnitud y, dada la conectividad global, la inevitable mutación de microorganismos, el aumento de la población y sus prácticas de consumo —que nos exponen a las enfermedades zoonóticas—, lo más probable es que no sea la última y ni siquiera la más grave.

Comprender este complejo escenario requiere de una profunda reflexión, la cual ya se desarrolla por algunos de los pensadores más completos de nuestros días, como Yuval Noah Harari y el surcoreano Byung-Chul Han. El israelí ha realizado sus primeros apuntes en Time y The Financial Times.

El historiador y autor de Sapiens. De animales a dioses señala que la humanidad enfrenta una crisis global, quizá la mayor crisis de nuestra generación, por lo que las decisiones que personas y gobiernos tomen en las próximas semanas probablemente darán forma al mundo en los próximos años.

“Darán forma no solo a nuestros sistemas de salud, sino también a nuestra economía, política y cultura. Debemos actuar rápida y decisivamente”, escribió en el artículo “El mundo después del coronavirus”, publicado en The Financial Times.

El escritor enfatiza que también debemos tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. “Al elegir entre alternativas, debemos preguntarnos no solo cómo superar la amenaza inmediata, sino también qué tipo de mundo habitaremos una vez que pase la tormenta. Sí, la tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá, la mayoría de nosotros sobreviviremos, pero habitaremos un mundo diferente”.

Añade que en este momento de crisis, enfrentamos dos decisiones particulares para enfrentarla: la primera se encuentra entre la vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano, este último tendrá una decisión adicional que hacer, optar entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global.

LA VIGILANCIA, EL CONTROL. En su artículo “La emergencia viral y el mundo de mañana”, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, radicado en Berlín, hace un análisis por separado de estos dos tipos de modelos que se pueden entrever en cómo han enfrentado la emergencia en Asia y Europa.

“Al parecer Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados (…)”, por otra parte, “Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente”.

En su artículo, publicado en español por El País, subraya que los estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur no sólo tienen una mentalidad autoritaria y las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa, sino que además sus gobiernos, principalmente el chino, han desarrollado sofisticados sistemas de control y vigilancia digital que serían impensables para los europeos.

En China, con 200 millones de cámaras de vigilancia y la inteligencia artificial para identificar a sus ciudadanos, el país asiático encontró un sistema eficaz para contener la epidemia.

“Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Quizá incluso le imprima una multa y se la deje caer volando, quién sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, pero a la que, por lo visto, no se ofrece resistencia en China”.

El uso de este big data ha sido más exitoso para atajar la epidemia del COVID-19 que los cierres de fronteras ocurridos en Europa, para quien sería inconcebible dicho control y cuya sociedad tiene mayor conciencia sobre la vigilancia digital.

El filósofo acota que en Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digitales que buscan posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Basándose únicamente en análisis de macrodatos averiguan quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena.

“También por cuanto respecta a la pandemia el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia quizá deberíamos redefinir incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa proclama el estado de alarma o cierra fronteras sigue aferrada a viejos modelos de soberanía”.

El análisis de Harari va en el mismo camino y se acentúa en cuál será el resultado de esta tremenda vigilancia en el futuro, ¿habrá llegado para quedarse como en otros procesos históricos?

“Cuando las infecciones por coronavirus lleguen a cero, algunos gobiernos hambrientos de información podrían justificar el mantenimiento de este tipo de vigilancia por miedo a que ocurra un nuevo brote de coronavirus, algún otro virus nuevo del Ébola que ha evolucionado o… ya entendiste la idea”.

El académico ejemplifica que ante la sofisticación de estos sistemas, casos como los de Cambridge Analytica parecerían de la Edad de Piedra; por otra parte, sus riesgos más extremos podríamos imaginarlos en 2030, cuando los pobladores norcoreanos deban usar brazaletes que podrían identificar si al escuchar un discurso del Gran líder detecta un síntoma de enojo, por lo cual “estarías perdido”.

Los análisis de los escritores son amplios, mientras Byung-Chul Han ahonda en temas como el éxito del cubrebocas en Corea del Sur, el pánico desproporcionado y el miedo, así como las consecuencias económicas debido a la pandemia, el israelí refuerza su ensayo publicado en Time, sobre la necesidad de la cooperación internacional en vez del nacionalismo y cierre de fronteras, así como los aprendizajes que nos dejará como ciudadanos, la importancia de la ciencia y el liderazgo perdido de EU para afrontar un problema global. Ambos, al igual que otros intelectuales de referencia también analizan los riesgos de la politización de la emergencia y la división global.

“La humanidad necesita tomar una decisión. ¿Recorreremos el camino de la desunión, o adoptaremos el camino de la solidaridad global? Si elegimos la desunión, esto no solo prolongará la crisis, sino que probablemente dará lugar a catástrofes aún peores en el futuro”, finaliza Harari. “Si elegimos la solidaridad global, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todas las futuras epidemias y crisis que podrían asaltar a la humanidad en el siglo XXI”.

