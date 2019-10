La UE da última oportunidad a Johnson para ejecutar el brexit el día 31

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dispone de una última oportunidad para aprobar el nuevo acuerdo alcanzado el jueves entre Londres y Bruselas para la salida del país de la Unión Europea (UE), pese a que el sábado pidió al organismo una prórroga del brexit.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, inició ayer en la mañana las consultas con los 27 miembros de la UE sobre la petición de la prórroga, que alargaría el proceso de salida del 31 de octubre hasta el 31 de enero de 2020. Sin embargo, por ahora los países han acordado mantener el calendario vigente.

En la práctica, esto concede a ­Johnson una nueva oportunidad para que el Parlamento británico estudie y vote entre hoy y mañana el nuevo acuerdo. Algo que el sábado se negó a hacer argumentando que el gobierno trataba de aprobar el texto con urgencias y que antes se debía debatir apropiadamente en el Pleno de la Cámara de los Comunes.

Aun así, Johnson no tiene ninguna garantía de que la Cámara baja le apruebe el nuevo acuerdo, como no lo logró Theresa May, su antecesora, con el acuerdo precedente, lo que mantiene la incertidumbre más absoluta sobre el brexit.