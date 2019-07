La UE intensificará su presión a Irán para que cumpla el acuerdo nuclear

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) intensificarán mañana su presión sobre Irán para que cumpla el acuerdo internacional que le impide desarrollar armas nucleares, tras haberse confirmado sus primeras infracciones.



Este Consejo de ministros comunitarios será además el primero en el que participa el titular español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, desde que los líderes de la UE le designaron para ser el próximo jefe de la diplomacia de la Unión, a partir del 1 de noviembre, cuando comience el mandato de la nueva Comisión Europea.



Los ministros tendrán como punto principal en la agenda la situación en Irán, que ha incrementado la tensión con Estados Unidos desde abril a raíz del fin de las exenciones a la compra del petróleo iraní.



En las últimas semanas, también han contribuido a elevar la tensión la designación de los Guardianes de la Revolución como terroristas, el aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y el ataque a buques cisterna y a un dron estadounidense en el golfo Pérsico.



En paralelo a esa situación, la UE ha apostado por salvar el acuerdo nuclear con Teherán pese al distanciamiento de EEUU, al considerarlo un pilar para la seguridad regional y mundial y para la no proliferación, y ha seguido instando a Irán a que vuelva a cumplir sus compromisos.



El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado que Irán ha excedido los límites contenidos en el acuerdo de almacenamiento de hasta 300 kilos de uranio de bajo enriquecimiento y del nivel de enriquecimiento de 3,67 %.



En todo caso, Estados miembros consideran que Irán aún no ha incurrido en una infracción material del acuerdo ni ha retomado el programa nuclear militar.



"La UE está profundamente preocupada por que Irán continúe con sus actividades, que no son consistentes con su compromisos del acuerdo nuclear", según fuentes comunitarias.



Los europeos han recordado que sus compromisos con el acuerdo dependen totalmente de que Irán cumpla lo acordado, pero Teheran reprocha por su parte que la UE no haga más por esquivar las sanciones que le ha vuelto a imponer EEUU.



Para ello los europeos han puesto en marcha el llamado Apoyo al Intercambio Comercial (Instex, en sus siglas en inglés) o mecanismo para sortear las sanciones de EEUU y mantener el intercambio comercial, que Teherán ve insuficiente.



Por otra parte, está previsto que Mogherini informe a los ministros de los últimos pasos dados por el asesor nombrado para la crisis de Venezuela, Enrique Iglesias, que se ha reunido recientemente con el presidente del país, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.



La UE ha impulsado un grupo de contacto en el que participan varios países europeos y latinoamericanos para apoyar las condiciones que permitan celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela, con el que quiere respaldar las conversaciones en Oslo entre el Gobierno y la oposición venezolanos.



Otro asunto que tratarán los ministros es su preocupación por las exploraciones de hidrocarburos turcas en aguas de Chipre, mientras sopesan la posibilidad de imponer alguna medida restrictiva a Ankara, como la suspensión de su diálogo de alto nivel.