La última carta de Emilio Lozoya

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que hoy fue detenido, afirmó en una carta publicada el 10 de junio del 2019 en redes sociales que las acusaciones por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con el caso Odebrecht , se tratan de una persecución mediática en su contra desde 2017.

“Se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución. Detrás de esta campaña hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”, escribió en la carta publicada en Twitter.

Emilio Lozoya sostuvo que sostuvo que las acusaciones son un ataque y sin fundamentos contra él y su familia, que en ningún momento como funcionario público recibió dinero alguno de empresas o personas

Lozoya decidió no presentarse ante el Juez Federal de Control, por considerar que no existían las condiciones ni garantías legales para hacerlo.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República , confirmó hoy que el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido en Málaga, España, tras llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra