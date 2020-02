La UNAM, al organigrama de la 4T

A la crisis ancestral del bachillerato universitario, que declinó hace lustros, y que ha sido ignorado olímpicamente, la UNAM encara otra crisis fruto de la desidia: la desatención sistemática a las denuncias de acaso de maestros y estudiantes en contra de las estudiantes.

Durante muchos años, el acaso impune a sus estudiantes ha sido una de las prestaciones labores de muchos maestros universitarios. No digo que todos, ni siquiera que la mayoría, pero es un secreto a voces desde tiempos remotos digamos hace medio siglo, el acoso se registra sin consecuencias para quien lo perpetra. Quien intente negarlo es que no asistió a las aulas universitarias.

Ambas debilidades se han unido para estallar en estos días dejando en evidencia que la máxima casa de estudios del país es vulnerable en extremo a un grupo de activistas decididos y organizados. En este contexto sobrevino la nueva intentona de Morena de irrumpir en la autonomía universitaria para asumir el control de los recursos y la fuerza social y política de la UNAM. Quieren a la UNAM como un cuadrito más en el organigrama de la 4T.

La respuesta del rector ha sido justamente celebrada porque fue contundente y clara, sin espacio para la duda, pero no se puede bajar la guardia porque no quitarán el dedo del renglón. Ante la publicación de la propuesta, dijo Graue en su respuesta, “la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México se enteró, no sin sorpresa e indignación”, refiere el comunicado de la institución. Esta iniciativa se suma a otras que han sido presentadas ante las legislaturas estatales por representantes de distintos partidos políticos, en lo que parece constituir una escalada contra la autonomía de nuestras casas de estudio, principio básico e irrenunciable que fue ratificado hace apenas unos meses por el pleno de la H. Cámara de Diputados, al aprobar que se preservara en forma íntegra la fracción VII del artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos·

Morena, un sector de ese movimiento, va por la UNAM usando el arma de la desestabilización. El Propio rector lo puso en evidencia al decir que Además aprovecha los errores de la universidad como ocurre con el acoso. Enrique Graue Wiechers, afirmó que todas las demandas de las estudiantes están siendo atendidas y se trabaja de manera permanente en propiciar espacios seguros y de respeto para las mujeres universitarias, y así estar en condiciones de reanudar actividades en los planteles que se encuentran cerrados.

“Trabajamos en cada una de ellas, vemos los planteamientos que nos hacen para resolverlos a la brevedad. Las peticiones son muy similares, todas se han venido implementando”, dijo al ser entrevistado en la inauguración de la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En tanto, la jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la UNAM es un eje fundamental para la ciudad y el país, y su riqueza cultural, educativa y científica está ligada a su autonomía.

La riqueza cultural de la UNAM tiene que ver mucho con la autonomía, y por eso, como universitaria, porque me sigo considerando universitaria, somos sumamente respetuosos de la autonomía. Y si alguien quiere cambiar la Ley Orgánica, los estatutos, tienen que ser los propios universitarios, absolutamente nadie más, expresó.

jasaicamacho@yahoo.com

Twitter: @soycamachojuan