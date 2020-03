La UNAM entra en etapa 2 del COVID-19 e invita a la población a alistarse también

México atraviesa hacia una segunda etapa en la transmisión del COVID-19, cuando aparecerán los contagios entre la comunidad, por lo cual si bien aún no se deben implementar medidas de distanciamiento social, se requiere de su planteamiento para aplicarlas en cuanto sucedan los primeros casos, señalaron en conferencia miembros de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.

En la institución educativa, refirieron, ya alistan nuevas medidas enmarcadas dentro de la fase dos por contingencia de COVID-19, entre éstas se encuentra la disminución de actividades académicas en las aulas, disminución y cancelación de viajes al extranjero, a partir del 19 de marzo, y de actividades de concentración masiva, a partir del 23 de marzo.

Esta segunda etapa de contingencia se refiere a la dispersión comunitaria del virus, es decir, entre personas que no lo han importado y bajo los que no se tiene una vigilancia epidemiológica específica. Este escenario ha ocurrido ya en todo el mundo; sin embargo, de acuerdo con especialistas de la UNAM, aún hay una última ventana de oportunidad para prevenir la segunda fase de contagio en México.

De acuerdo con un modelo matemático desarrollado por los universitarios, encabezado por Gustavo Cruz —del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS)— y con base en la información y experiencia de transmisión en otros países, incluso ya previsto por la Secretaría de Salud, el repunte de los contagios en México sería entre el 20 y 30 de marzo.

“El modelo matemático calcula una transmisión autóctona hacia alrededor del 21 de marzo y hasta principios de abril, la cual no hemos visto hasta ahora” —por lo cual no se ha emitido el inicio de una nueva etapa en las medidas de acción y prevención—. “Éste es el mejor momento para tomar acciones, paulatinamente, encaminadas al mejor interés de la salud pública”, señaló Samuel Ponce, de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinador de la Comisión y titular del Programa Universitario de Investigación en Salud.

El experto refirió que las autoridades de salud del país han tomado las medidas necesarias ante el contexto global; sin embargo, la fotografía que se tiene sobre los contagios podría estar subestimada por falta de pruebas aleatorias en otras partes del territorio nacional, las fronteras, por ejemplo.

“Hasta ahora confirmamos o descartamos los casos, pero más allá no sabemos qué ocurre. Ciertamente no tenemos datos de que el problema haya alcanzado otra magnitud (…) no vemos el reporte ni identificación de casos; sin embargo, no quiere decir que no estén ocurriendo. Tenemos esta fotografía, pero nosotros vemos una imagen diferente porque pensamos que hay algo más allá, detrás de la foto, y es importante porque la temporalidad de nuestras acciones se modifican respecto a ello”.

Malaquías López, también de la FM, añadió que el virus podría ya haber cruzado la frontera, no obstante, no hay seguridad ni información de que los contagios comunitarios estén ocurriendo ya. “¿Cómo saberlo? No hacemos pruebas más allá de los casos confirmados y sus contactos. En el INER (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias) no se han detectado, pero ¿qué tal Tijuana?, o alguien que pase el virus por la frontera, pero no está siendo reconocido. Ahí deberíamos de aplicar pruebas aleatorias para darse cuenta de que alguien está pasando el virus y no ha sido reconocido”. Recordó que así sucedió con el poblano que dio positivo en Covid-19 en Alemania, quien pasó por una prueba aleatoria de la empresa automotriz que visitó.

CONCIERTOS Y FUTBOL. Esta segunda etapa de contingencia por COVID-19 establece las primeras medidas de prevención mediante el distanciamiento social, como evitar las concentraciones masivas de personas y medidas previas antes de cerrar escuelas o centros de trabajo. López Cervantes refirió que no existía evidencia científica de que el distanciamiento social fuese efectivo hasta que China publicó recientemente los resultados de un estudio que refiere que las acciones tomadas disminuyeron los contagios en un 60 por ciento. Los expertos enfatizaron la importancia de no decir “tajantemente” qué hacer y cuándo, sino explorar las opciones y prevenir el cambio de estatus en los contagios.

“Vale la pena considerar qué acciones serán las que tomemos y qué caminos puede haber (…). “Si mañana supiéramos que se detectó un caso después de un partido de las Chivas tendríamos que actuar en la segunda etapa cuanto antes”, ejemplificó. Así ha ocurrido en otros países, donde los brotes se dispararon. “¿Cuáles han sido los detonadores de los casos? Los eventos masivos. El festival de música que se llevará a cabo este fin de semana (Vive Latino) puede ser un buen detonador para los contagios y entrar así a la etapa dos”.

Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, dijo al respecto que aún no hay evidencia suficiente para cancelar eventos masivos como el Vive Latino, no obstante, invitó a los asistentes a que se informen de fuentes confiables y consulten las medidas preventivas que disminuyen riesgos de enfermedades respiratorias agudas.

Si bien los expertos enfatizaron que las medidas y recomendaciones realizadas se enfocan a la UNAM, pueden servir como un efecto cascada y punto de partida para otras instancias, incluyendo las gubernamentales, para que reflexionen las posibilidades de implementación de acciones complementarias de control.