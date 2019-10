La Vacación de Caloncho y El David Aguilar continúa con “Bichi”

“David y yo compartimos una cualidad: la de dejar ser, el disfrutar la existencia como se vaya presentando, particularmente eso me ha traído las mejores experiencias y anécdotas, simplemente disfrutar el momento sin ninguna ambición de por medio”, comentó Caloncho, respecto al surgimiento del trabajo colaborativo Vacación, junto a El David Aguilar.

“Bichi” es el nuevo sencillo que sirve como antesala de Tiempo Compartido, su primer disco, el cual está próximo a salir el 26 de octubre en todas las plataformas digitales: “Es una canción con mucho amor. Bichi significa desnudo en la lengua yaqui. David y yo somos del norte, así que estamos acostumbrados al uso de este tipo de palabras y queríamos plasmarlo en una canción. Normalmente, cuando componemos dejamos que el proceso creativo fluya, no nos pusimos de acuerdo en los géneros de cada canción, Vacación tiene que ver con lo espontáneo de ese mismo proceso”, aseguró.

Caloncho y El David Aguilar, son dos personajes reconocidos tanto por el público como por la crítica de la escena alternativa actual en México. Por tanto no es de extrañar que, a pesar del corto tiempo de vida del proyecto al que han nombrado Vacación, éste haya atraído la atención desde el inicio.

“El proyecto empieza sólo con dos guitarras y queríamos que siempre fuera así, un dueto. Pero con el paso del tiempo, en el estudio, cuando empezamos a componer y a crear lo que es Vacación, nos tuvimos que deshacer de esas restricciones autoimpuestas para añadir elementos que aportaban muchísimo a la música. En este proceso de darle vida a las canciones sobre el escenario va a haber desde dos a cuatro músicos acompañándonos en vivo”, declaró a Crónica.

Las influencias de Vacación van más allá de la propia música, Caloncho busca dejar en claro que este proyecto también tiene una idea de vida que lo respalda: “El objetivo de esto es disfrutar de nuestra realidad que cínicamente es una vacación, es una increíble fortuna la que tenemos por dedicarnos a esto, conocer lugares, ciudades y gente de todo tipo. Por otro lado, hay un sinfín de influencias que tengo para crear música, no puedo hablar por David, pero al menos por mi lado me gusta muchísimo Vampire Weekend y su nuevo disco —Father of the Bride— me volvió loco. También, este año me terminó por conquistar Él Mato a un Policía Motorizado y bueno, siempre los Beatles van a estar ahí como una constante referencia”, refirió.

Vacación ya cuenta con tres sencillos que han dejado en claro la dirección que Caloncho y El David Aguilar le quieren dar a este proyecto. Su primer disco, Tiempo Compartido, estará disponible el próximo 26 de octubre en todas las plataformas digitales.