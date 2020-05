La vida y la COVID-19, eje de la nueva edición digital del Aleph

El coronavirus ya tiene su festival: en su cuarta edición, El Aleph. Festival de arte y ciencia, realizará una reflexión integral y de gran escala sobre el nuevo virus, a través de la multidiciplina científica, humanística y artística, con el objetivo de comprender las complejidades del fenómeno.

“Las posibilidades de la vida: COVID-19 y sus efectos” es el tema que da nombre a esta edición del Aleph, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que se realizará del 21 al 31 de mayo a través de plataformas digitales: página web culturaunam.mx/elaleph, Radio y TV UNAM.

La premio nobel de Química Ada Yonath, los científicos Antonio Lazcano, Rafael Navarro y Gerardo Herrera (Premios Crónica), el escritor Etgar Keret, las filósofas Judith Butler y Divya Dwivedi, el médico Arnoldo Kraus, así como Susana Charretón, la viróloga más importante de México, y otros importantes pensadores, como Jean-Luc Nancy, son algunos de los 170 nombres que formarán parte de este festival.

“Son tres los puntos que encierran los ejes temáticos del festival”, dijo en videoconferencia José Gordón, divulgador y uno de los coordinadores del evento. “Son el estudio del virus, sus efectos y el olvido”. Sobre el primer punto, destaca la participación de Yonath y Lazcano, quienes sostendrán un diálogo sobre el coronavirus y la vida; por su parte, Navarro González hablará de las posibilidades de la vida en Marte y otros lugares del cosmos, así como de la probable existencia de virus en éstos.

Sobre el “virus del pánico y del miedo”, se refirió a la participación de los especialistas que realizarán reflexiones en torno a la pandemia, su impacto en las sociedades y en el pensamiento de las personas. Finalmente, el “virus del olvido” buscará ahondar en las posibilidades de la literatura y el arte para desarrollar resiliencia ante los efectos de la COVID-19.

MESAS DE DIÁLOGO. Durante la videoconferencia, Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, refirió que su charla en el festival está orientada a contestar varias preguntas: ¿qué son los coronavirus?, ¿qué sabemos del SARS-CoV-2?, ¿por qué es un virus emergente?, ¿por qué no es el primero ni el último?, ¿cómo surgen?, ¿por qué lo hacen tan frecuentemente?, ¿por qué se desarrolló una pandemia? (…). “Pero también sobre cómo está la situación en el mundo y por qué tenemos suerte de ser los últimos en la fila de la pandemia y si es que tendremos tratamientos disponibles a tiempo”.

Otro de los participantes en el festival es José Franco, investigador del Instituto de Astronomía y divulgador de la ciencia, quien estará a cargo de la mesa “México en el Sincrotrón Suizo: Estudios sobre el coronavirus”, donde no sólo abordarán cómo es que un sincrotrón es una herramienta útil en el desarrollo de tratamientos y vacunas contra la COVID-19, sino además los estudios que mexicanos del Cinvestav están por desarrollar en uno de ellos.

“Los aceleradores de sincrotrón permiten hacer estudios de la estructura interna de la materia y una de las cosas que se puede estudiar es la de cualquier microorganismo, de los virus y cualquier parte de célula. El Tamiflu, desarrollado para tratar la influenza, fue desarrollado por una de estas máquinas; a su vez, Ada Yonath recibió el Nobel de Química por los estudios que hizo del ribosoma y que fueron desarrollados mediante un sincrotrón”.

Añadió que en el mundo existen alrededor de 60 sincrotrones en el mundo, tres de los cuales —en Suiza, Italia y Australia— han puesto en marcha convocatorias internacionales para realizar estudios sobre COVID-19 y donde el Cinvestav ya tiene comprometida su participación en el suizo.

En su participación, Asunción Álvarez, especialista en bioética, refirió algunos detalles sobre la conversación que tendrá con Julieta Gómez, en su charla “Decisiones al final de la vida COVID-19”.

“Con la experiencia de otros países hemos visto lo que han tenido que afrontar los médicos cuando hay más pacientes que necesitan un tratamiento, pero donde los recursos no alcanzan para todos. Adelantándonos a que hay que cambiar los principios, partimos de la justicia social para afrontar los dilemas bioéticos que enfrentaremos. Es la búsqueda de cuál es la manera más justa y ética para utilizar recursos escasos, donde se beneficien la mayor cantidad de vidas posibles. No se le puede dar un recurso escaso —cama, ventilador…— a una persona que no lo puede aprovechar. Son decisiones difíciles y tenemos que quitarles esa carga a los médicos”.

Este festival es “la más grande contribución de la UNAM para esta reflexión general sobre lo que sucede con COVID-19 y la pandemia”, dijo por su parte Jorge Volpi, coordinador de Cultura de la UNAM. Durante su participación refirió que El Aleph es un encuentro entre las ciencias, artes y humanidades que en esta edición tiene el objetivo de entender “qué está pasando con la pandemia y cuales serán sus consecuencias para México y el mundo”.

Para más información y consultar el programa visita: culturaunam.mx/elaleph así como sus redes sociales.