La Villa de Santa Claus busca transmitir el espíritu navideño a todas las edades

A 11 años de realizar anualmente el musical La Villa de Santa Claus, el espectáculo escénico llega por segundo año consecutivo al Pepsi Center del WTC con una breve temporada que ofrecerá seis funciones este 21, 22 y 23 de diciembre.

“Desde el estreno del espectáculo ha sido una producción muy grande. Desde siempre se pensó en una producción de calidad internacional de gran escala, nunca se pensó como una obra pequeña. Y la verdad es que al pasar de los años la puesta en escena ha crecido, pasamos por varios foros para terminar el año pasado aquí en el Pepsi Center, siendo la versión más grande que hemos realizado en la historia del espectáculo”, comentó a Crónica Xavier López Miranda, quien junto a Xavier López Chabelo, produce el musical que ha destacado por su tipo y calidad, tanto en México como en Estados Unidos.

El show cuenta con tres escenarios, uno central y dos laterales, donde más de 30 actores recrean la historia del famoso carpintero; quienes sumados al equipo técnico y personal de staff, dan un resultado aproximado de más de 100 personas trabajando en el proyecto.

Aunque el concepto de la villa interactiva no ha tenido grandes modificaciones desde su estreno en un teatro de Cuicuilco (Ciudad de México) en diciembre de 2008, ha aumentado hasta un 30% en cuanto al talento participante, el cual varía de acuerdo al espacio de cada foro donde se presenta. En cuanto a la historia, ésta ha evolucionado con ligeros cambios en los diálogos y escenas que ofrecen un show distinto y vigente para los nuevos públicos.

“Queremos hacerla interesante no sólo para los niños sino también para los papás, así que tratamos de mantener un balance donde los niños conocen la historia de Santa Claus y encuentran todos esos ingredientes navideños, pero que también los papás encuentren algo de dónde agarrarse. Siempre ha sido parte de nuestra propuesta que sea un espectáculo familiar realmente, no sólo infantil”, explicó.

“Es todo un logro cautivar a un público de muchas edades y que sea una experiencia para todos los que asistan”, agregó, a propósito del incremento de público juvenil que captaron el año pasado en el Pepsi Center, meta que buscan superar este diciembre.

