La violencia no toma cuarentena: feminicidio infantil

En Ecatepec, una niña de cinco años fue asesinada por la pareja sentimental de su madre el día 21 de marzo. Su cuerpo presentaba signos de violencia y abuso sexual.

La muerte de la pequeña ocurrió al tiempo que iniciaba la suspensión de las clases en México con motivo del COVID-19, dos semanas antes de las vacaciones de Semana Santa. Ella, como millones de niños debía permanecer en casa para mantenerse a salvo del virus, pero nada pudo rescatarla de la violencia en la que vivía.

Por este delito, Francisco Alberto ‘N’ fue detenido con los elementos de prueba recabados, según dio a conocer la Fiscalía Especializada de Feminicidio de la Fiscalía del Estado de México (FGJEM), entidad gobernada por Alfredo del Mazo donde se tienen los registros más altos en violencia.

Al igual que esta menor mexiquense, muchísimas otras niñas y adolescentes se encuentran encerradas con quien o quienes representan un mayor peligro para ellas. Van a dormir esperando que no amanezca porque saben que en cuando inicie el día, comienzan los insultos, los golpes, los abusos.

‘Laura’, nombre ficticio para proteger la identidad de una adolescente que fue víctima de violencia por la pareja sentimental de su madre, recuerda el calvario que vivió durante parte de su infancia.

“Me golpeaba y yo no sabía ni porque. Trataba de hacer todo bien para que no me castigara, pero nada resultaba bien. Él y mi madre son profesores y, por ejemplo, si salía baja de calificaciones, me daba patadas en el estómago y el dolor llegaba a ser tan intenso que no podía pensar en otra cosa, comencé a tartamudear a tener miedo de cualquier ruido, a la oscuridad, pues a casi cualquier cosa”.

“Mi madre, a pesar de contar estudios, no se atrevía a denunciar. Sólo me decía que no lo hiciera enojar hasta que, un día decidió por fin dejarlo, cuando se enteró que esperaba el hijo de otra mujer”, comenta.

‘Laura’, quien aún es menor de edad, espera que su madre no regrese con su ex pareja. “Si tuviera que vivir la cuarentena con ese hombre, sería el infierno. Nunca quería que terminaran las clases para no estar en casa con él, imagínate estar varios días encerrada esperando el momento en que lleguen los golpes, enojado por el encierro”.

Para algunos, el quedarse en casa ante la pandemia representa mantenerse a salvos con su familia, sin embargo para muchas menores el que debería ser su hogar es el lugar donde se encuentran más vulnerables y donde incluso pueden encontrar hasta la muerte. Especialistas indican que ante el confinamiento incrementan los episodios de violencia y la frustración por la falta de ingreso económico, a ello se agrega la desprotección por la reducción de redes de apoyo.

“El impacto del cierre de las escuelas trae consigo una serie de consecuencias, dado que seis de cada 10 menores son criados en sus hogares con métodos violentos”, alertó en videoconferencia Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios.

“Alrededor de 40 por ciento de las mujeres que llaman, indican que han sido objeto de signos de violencia desde hace mucho tiempo y la mitad de ellas expone que sufren violencia a diario, es decir, hay una violencia previa y hay una violencia conectada con la coyuntura actual”, añadió.

*La cultura machista y el maltrato con fin educativo*

Se considera que existen razones de género en un asesinato cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o hasta actos de necrofilia.

“Son hechos de violencia machista extrema que arrebatan la vida de una mujer por su condición de mujer, generalmente hay una relación afectiva o parentesco. Claramente lo que busca es tomar control del cuerpo y de la vida de la persona, en este caso la mujer. Generalmente es expuesto el cuerpo porque tiene muchos elementos de carácter simbólico, como por ejemplo las mutilaciones, poner los cuerpos de las mujeres en basureros con el fin de demostrar que la mujer fue castigada”, manifiesta en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia México.

Agregó que lo que se busca es generar terror y afectar la dignidad de la mujer “y en lo que se convierten los feminicidas son en antihéroes justicieros para la cultura machista”.

A través del castigo corporal por parte de padres de familia o personas cercanas a ella, indica, la violencia es ejercida como una manera de aplicar disciplina en el menor, la mayoría de los casos es aplicado en mujeres y las menores se encuentran en una mayor indefensión ante la necesidad de recibir cuidados.

“Es decir, esta cultura machista se encubre con castigos con fines educativos, pero esencialmente lo que están buscando es controlar el rol de las mujeres, su cuerpo, sus decisiones porque es la etapa en la que están construyendo su identidad, particularmente las adolescentes en este momento histórico que ya tienen más información sobre el feminismo y están siendo castigadas”.

La mayoría de los asesinatos de niñas y niños entre 5 y 10 años son cometidos por personas del círculo social más próximo a estos menores, es decir, los padres, hermanos, tíos, vecinos, acota la Universidad Nacional Autónoma de México.

Del 2015 a la fecha, los estados de Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México ocupan los primeros lugares en feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al ser consultado sobre las razones por las que la Ciudad y el estado de México ocupan los primeros lugares en feminicidios, Pérez García explicó que existen dos motivos: la densidad poblacional de ambas entidades y la impunidad que aprovechan los delincuentes por ubicarse en una zona colindante.

“El estado de México es el paraíso de la impunidad. Es mucho más impune que Chihuahua, Guerrero, incluso que Sinaloa y Tamaulipas y esa es una tradición casi cultural que permite tener ahí el 25 por ciento de las víctimas de desaparición de niños, niñas y adolescentes”, agregó.

*Los casos en medio de la pandemia*

Al analizar los casos registrados por la activista Frida Guerrera, quien se ha dado la tarea de documentar todos los feminicidios basándose en fuentes periodísticas, se observa que en lo que va de la cuarentena por el Covid-19 el estado de Chihuahua encabeza la lista con cuatro casos. Le siguen las entidades de Puebla y México con dos casos cada uno.

Del 20 de marzo al 29 de abril el portal de Guerrera contabiliza un total de 17 feminicidios infantiles en México. Los culpables son, en su mayoría los padres biológicos, padrastros y abuelos.

En dos casos se refiere que un sujeto desconocido entró a los domicilios de las menores para abusar sexualmente de ellas y matarlas. En tres de los hechos registrados, se desconoce a los agresores.

Uno de los asesinatos se dio dentro de un ataque armado a la familia y otro más por una disputa familiar.

La encuesta Nacional de la Percepción Nacional del Inegi revela que hay una cifra negra de aquellos delitos que no se denuncian, y que pueden superar por mucho diversos delitos, entre ellos el feminicidio.

De las carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, de cada cien carpetas, sólo tres alcanzan sentencia o proceso y si son delitos del orden sexual, es impunidad garantizada porque se silencia la voz de los menores privilegiando la del adulto, alerta el director de la Redim.

ijsm