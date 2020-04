La visión infantil del aislamiento

“Ni la tablet ni el cel me laten; dame un balón de futbol y así soy feliz”, expresa Peri. “Me gusta estar con mi hermanita, pero extraño salir; no me gusta ver a la gente con la cara tapada”, dice Camila. “El aislamiento no va para mí, pero tampoco me gustaría infectarme”, reflexiona Rodrigo.