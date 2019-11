Lágrimas por el Charro Cantor

La enfermedad agravada y su fallecimiento fuera del país, dieron a la biografía de Jorge Negrete un cierre que sorprendió a los mexicanos de mediados del siglo XX. Tal vez ya no eran tantos los que recordaban la despedida a Amado Nervo, 35 años antes. Pero en aquellos años transcurridos, el país había cambiado, y las industrias musical y cinematográfica habían construido nuevos canales afectivos entre los artistas consagrados y su público. Esos vínculos hicieron de los funerales del cantante, una jornada de esas que no se olvidan.

Diciembre de 1953 era ya una época en que los mexicanos estaban concentrados en las fiestas navideñas: regalos, ofertas, baratas, juguetes para los más chicos, que, seguramente, eran de lo más insistentes, porque uno de los grandes estrenos cinematográficos de la temporada, de vacaciones escolares en esos años, era nada menos que Peter Pan. Diversas organizaciones sindicales y empresariales mandaban a publicar grandes desplegados felicitando al presidente Adolfo Ruiz Cortines por su primer año de gestión.

La publicidad de la época no veía nada mal que a las señoras de la casa se les obsequiara una buena lavadora, o un refrigerador, o una licuadora, porque todo eso significaba una vida más relajada, más cómoda, menos agobiada por “el quehacer”. Pero una noticia, llegada de tierras lejanas, rompió la dulce tranquilidad de las fiestas de fin de año: Jorge Negrete, el Charro Cantor, estaba muy grave, hospitalizado en Los Ángeles. El mal hepático que padecía entró en crisis durante un viaje a Estados Unidos, y el destino de Negrete, estrella internacional, conocido en toda América Latina, le llenó el alma de inquietud a muchos que se habían enamorado o dejado enamorar con sus canciones; a quienes le habían aplaudido sus actuaciones cinematográficas y a miles de muchachas que, en ese país que éramos en 1953, aún con un fuerte componente rural en los sucesos de la vida diaria, veían en Jorge Negrete al príncipe azul ideal, nada más que con sombrero charro y elegante sarape.

Negrete era, en esos últimos años de su vida, los de su matrimonio con otra estrella, María Félix, llamativo donde se parase. Había trascendido la visita que hizo con su esposa, a comer en un pequeño palacete de la colonia Condesa, el hogar de Hortensia, la hija del general Plutarco Elías Calles, que invitó a la pareja, para emoción de todas las mujeres que habitaban o trabajaban en aquella residencia. La comida aquella, se chismeaba en el rumbo, había sido deliciosa y trabajada con esmero. Y, al terminar, Negrete, agradeciendo la hospitalidad, anunció que cantaría algunas piezas para la anfitriona y el resto de la casa. “¡El Charro va a cantar!”, dijo alguien en la cocina. Y todo el mundo salió en tropel al comedor para no perdérselo. “Y sí. El Charro cantó”, recordaría emocionada alguna de aquellas muchachas.

No extraña en absoluto que las malas noticias que llegaban de Los Ángeles hicieran mella en el sentimiento colectivo, como si Jorge Negrete fuera un pariente muy querido, un amigo cercanísimo, un confidente de esos que uno encuentra pocos en la vida.

LOS MIL RUMORES Y LA VIDA ESCAPÁNDOSE A CUENTAGOTAS. El 3 de diciembre de 1953, la prensa daba malas noticias a los mexicanos: “Jorge Negrete se agrava”. Ésas eran las palabras, con numerosas variantes, que cualquiera pudo leer en un puesto de periódicos. Llevaba desde el primer día de diciembre internado en un hospital. La cirrosis hepática que padecía

—cosa sabida públicamente desde 1947— le había causado frecuentes molestias, a grado tal que Negrete se permitía hasta bromear con ello, como lo hace junto a María Félix en uno fragmento de una de sus últimas películas, Reportaje.

La prensa de la época no sólo se preocupaba por la salud del cantante; se preguntaba ¿A qué había ido Jorge Negrete a Los Ángeles, cuando iba saliendo de una crisis de su enfermedad? Que había ido a ver una pelea de box, dijeron unos. Que había aceptado alguna presentación porque le urgía dinero, pues María Félix partía a trabajar en Europa y le había pedido, para costear su estadía, una pequeña fortuna, veinte mil pesos, que no tenía, y la oferta en Estados Unidos era una manera de conseguirlo. Si era cierta la versión del dinero que quería la Félix, o era simplemente un asunto de trabajo, no acababa de quedar claro.

Lo que sí era cierto, es que Negrete tenía fuertes problemas financieros y créditos bancarios que no había podido pagar. Mientras la estrella se deterioraba progresivamente en el hospital Cedros del Líbano, se anunció que dos casas de su propiedad serían puestas en remate, para que el Banco Internacional recuperara los 103 mil sesenta y seis pesos que le habían prestado al cantante, mediante un pagaré a 90 días que no pudo solventar. Y aunque la demanda del banco se había entablado en septiembre de aquel año, la concreción del proceso legal coincidía con la grave crisis que tenía al Charro Cantor al borde de la muerte.

El deterioro de Jorge Negrete y su previsible fallecimiento comenzaron a parecerse a una radionovela que tuvo al país entero en vilo: los reporteros de aquellos días hicieron su trabajo, y así, además de los recuentos de la vida y la obra del cantante, se encontraron con que, entre la “infantería”, es decir, los cientos de actores que no eran estrellas de fama internacional, pero que se ganaban la vida con su arte, a niveles mucho más modestos, les preocupaba y les apenaba la situación del cantante.

¿La razón? Jorge Negrete era uno de los fundadores, y por aquellos días, secretario general de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, un organismo creado para velar por las condiciones laborales y proteger los salarios de sus afiliados. Esos “actores de a pie”, esos de reparto, esos dobles, esos extras, veían en Negrete a un verdadero defensor, y muchos de ellos dieron, en los días de agonía del cantante, numerosas entrevistas, a veces de un par de frases apenas, para desear que el enfermo saliera con vida de la crisis y pudiera regresar a casa. Sí, tenía mal carácter. Sí, se enfadaba y entonces había gritos y sombrerazos; sí, había tenido un grave pleito con la actriz Leticia Palma y no faltaba quien aseguraba que, encolerizado, Negrete había agredido a la muchacha. Pero todo eso era agua pasada. Gran parte de aquella “infantería” decía que quería de vuelta a su representante laboral, vivo y con bien.

“¡TODO FUE EN VANO!”. La tarde del 5 de diciembre, quienes gastaban las horas en los cines se sorprendieron: las proyecciones se suspendieron repentinamente para hacer un anuncio: Negrete, después de pasar varios días en estado de coma, había muerto. Sus restos llegarían a México al día siguiente, se anunció.

Empezó un movimiento callado pero evidente; el rumor, los pasos, los camiones llenos. Sin hacer ruido, sin armar escándalo, cientos de capitalinos empezaron a congregarse a las puertas de la ANDA, en la colonia San Rafael. Allí se quedaron, en la acera de enfrente, flanqueando los accesos principales, parados en la esquina. Caras tristes, contaron después los reporteros; gente sencilla que se ponía a llorar, mientras esperaba que el ídolo regresara a casa.

Llegaron también las estrellas del cine nacional; desde los Soler, Domingo, Andrés y Julián, hasta Sofía Álvarez, Amanda del Llano, Sarita Montiel, Carlos López Moctezuma y los jóvenes valores como Manolo Fábregas y Joaquín Cordero. Comenzaron a llegar docenas de coronas fúnebres que atiborraron las oficinas de la ANDA. Cuando ya no hubo espacio, empezaron a colocarlas en las cornisas de la fachada del edificio. La gente no paraba de llegar, de amontonarse, de acomodarse, esperando el ataúd de Jorge Negrete. “La ciudad se ha conmovido”, cabeceó un anónimo editor.

El pleito del dinero, y otros, seguían latentes: “Jorge había liquidado todos sus adeudos”, declaró su hermana María Teresa. El cantante, en sus últimos días, había pedido ver a su hijita, una niña de 11 años. La exesposa de Negrete no lo permitió, y le causó una pésima impresión a los leales del Charro, que estaban tan susceptibles, que también se enojarían con María Félix cuando llegó al funeral vestida de pantalones.

El duelo se extendió por la ciudad de México. “¡Todo fue en vano!”, era el titular de alguno de los periódicos. Empezaron a aparecer esquelas de los sindicatos de la industria cinematográfica, y las federaciones sindicales anunciaron que en todas sus sedes se colocarían, a media asta, banderas rojinegras para honrar a Jorge Negrete. Un teatro muy famoso en esos días, el Tívoli, anunció la suspensión de sus funciones, en señal de luto.

Trasladar el cuerpo del cantante supuso un problema logístico: resguardado en tres ataúdes, no cabía en un avión comercial. Salió al quite el presidente Ruiz Cortines, que autorizó el envío de un avión DC6, que tuvo que sobrevolar la capital tres horas porque un espeso banco de niebla no permitía el aterrizaje.

Cuando por fin la nave tocó suelo mexicano, la despedida se volvió multitudinaria: llevaron a Negrete a la ANDA, donde su maquillista de toda la vida lo arregló para que la gente pudiera decirle adiós. Después, la prensa afirmaría que en esas horas, pasó por la capilla ardiente medio millón de admiradores, que iban a despedirse de su charro.

Después, fue el traslado al Panteón Jardín: el cortejo se movió por las calles de la ciudad y detrás de él, la gente se movía hacia el cementerio. Las fotos del funeral impresionan: el féretro parece navegar en un mar humano; las personas que aguardan el paso dela carroza no son ni diez, ni veinte ni cien; toda América Latina se duele de la muerte del Charro; de Colombia llega una noticia: allá, una admiradora, desesperada, se ha suicidado. En México nadie se mata por Jorge Negrete, pero las lágrimas de todo un país arropan al féretro, que llega al cementerio con su sarape y su sombrero, entre los gritos, entre la música, entre un pesar que se antoja eterno y que sólo será superado, cuando a la vuelta de unos pocos años, llegue a hacerle compañía

Pedro Infante.