Lance Armstrong se cuestiona si ya merece el perdón

En agosto próximo se cumplirán ocho años desde que el ciclista estadunidense Lance Armstrong fue despojado de sus siete títulos ganados en el Tour de Francia, por encontrársele culpable de dopaje.

Eso provocó el repudió de sus seguidores que por años lo consideraron el más grande de los pedalistas en la carrera gala, pero el norteamericano de 48 años de edad aún se pregunta si ya se merece el perdón, tras haber confesado que efectivamente se dopaba, de lo contrario no habría logrado tales hazañas.

En 2013, un año después de que la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) despojara al estadunidense de sus siete títulos del Tour de Francia, después de que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos dijera que había “abrumadora” evidencia de que Armstrong era un ciclista dentro del “más sofisticado, profesional y exitoso programa de doping”, Lance confesó que sí se dopaba y lo confirmaba así: “es humanamente imposible ganar siete Tours sin doparte”.

Lo hizo durante una entrevista por televisión con Oprah Winfrey. La pregunta y respuesta que ha sepultado a Armstrong en vida fue contundente.

—¿Consumió Armstrong sustancias prohibidas? —“Sí”.

—¿Sentía que estaba haciendo trampa?

“En ese momento no. Era como jugar en igualdad de condiciones”.

Así aceptaba el texano que no hacerlo estaba en desventaja.

—¿Cómo fue el programa de dopaje en el que participó?

“Fue definitivamente profesional e inteligente, si lo puedes llamar así. Pero fue muy conservador”.

—¿Vencer a toda costa?

“Se trataba de ganar a cualquier precio. Cuando me diagnosticaron (cáncer testicular) estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Tomé esa misma actitud —ganar a cualquier precio—- en el ciclismo. Eso es malo. Ya tomaba drogas antes de eso, pero hasta entonces no era un acosador”. Esa fue parte de la confesión de Armstrong a Winfrey, y al mismo tiempo significó su caída del pedestal en que lo tenían sus fans, quienes lo veían como un ciclista súperdotado.

Armstrong, quien antes de destapar la cloaca, era visto como un ejemplo a seguir por haber superado un cáncer en testículos en 1996, se convirtió después en un hombre repudiado por el simple hecho de haber engañado a quienes creyeron en él, como deportista y como hombre limpio y transparente.

“Tienen todo el derecho a sentirse traicionados. Y es mi culpa. Pasaré el resto de mi vida intentando ganarme otra vez esa confianza y pidiendo perdón a la gente”, confesó.

Asimismo reconoció que fue abusivo al intentar controlar a sus compañeros.

“Sí, fui abusivo. Intenté controlar la narrativa. Si no me gustaba lo que alguien decía, intentaba controlarlo. He sido así toda mi vida”.

A la distancia de lo que ha pasado las consecuencias de sus grandes mentiras aún le pesan, pues no sólo la UCI lo expulsó de por vida, también lo hicieron en todos los deportes olímpicos. “No me dejan ni jugar al ping-pong”, confesó en su momento.

EL TEXANO ANHELA SER PERDONADO. “Me gustaría cambiar al hombre que hizo esas cosas, tal vez no las decisiones, sino de la forma en que actuó. La manera en la que trató a las personas, la manera que no podía parar de pelear. Fue inaceptable, inexcusable”, se recrimina en la actualidad.

“Cuando tomé la decisión, cuando mi equipo (US Postal) tomó la decisión, cuando todo el pelotón tomó la decisión, fue una mala decisión en un tiempo imperfecto. Pero pasó, y yo sé lo que pasó por culpa de eso”, se lamenta.

Su historia, que podría ser la desgracia más grande de un deportista, ha sido llevada al cine en varios documentales y películas, como El engaño del siglo de 2015, dirigida por Stephen Frears, en donde dramatizan sus vivencias, desde el cáncer hasta su confesión. También cómo consiguió sacar gran rendimiento a las acciones que tenía en Uber, que le hicieron obtener un rédito de millones.

Con todo y eso Armstrong insiste que está llegando el momento en el que debería ser perdonado por haberse dopado y por sus mentiras. “Egoístamente diría que sí, que estamos acercándonos a ese momento”, palabras que le sirven de consuelo.

ARMSTRONG, EN CORTO

Entre 1999 y 2005 ganó el Tour de Francia, seis títulos de los que fue despojado más tarde.

—Ganó medalla de bronce en los J0 Sidney 2000, presea que le fue retirada.

—Abandona el ciclismo profesional en 2011.

—Acusado de dopaje sistemático por la USADA en 2012 y suspendido de por vida.

—La UCI anuló su palmarés a partir de 1998.

—Armstrong admitió haber usado EPO, testosterona y transfusiones de sangre para mejorar el rendimiento.

—Ganó por primera vez el Tour 2002 y es el único título que le validan.