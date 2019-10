Lanzan autobiografía de Prince

Las memorias del cantante, compositor y bailarín estadunidense Prince, fueron compiladas en The Beautiful Ones, autobiografía que estará disponible a partir del 29 de octubre.

Fueron tres meses de trabajo los que Prince pudo invertirle a su libro antes de fallecer el 21 de abril de 2016 a causa de una sobredosis accidental de fentanilo. Escribió 28 páginas y su colaborador Dan Piepenbring completó el proyecto.

Piepenbring, quien hace tres años trabaja como editor en una revista de Nueva York, fue el elegido por el artista para fungir como coguionista. “Desde mi primer encuentro con él, supe que era un maestro narrador. Ayudarlo a contar sus historias sería un honor único en la vida”.

Por ello no dudó en aceptar el trabajo y lo acompañó a conciertos, fiestas y hasta al cine. Sostuvieron variedad de conversaciones y discutieron las ideas del libro, informó el diario británico The Guardian.

“Tenía un gran sentido del humor, inexpresivo y cálido. Me sorprendió su autonomía y su capacidad para tranquilizar a las personas, incluido yo mismo”, recordó.

Su colaboración duró tres meses. Prince murió y con él la autobiografía. Debió pasar un tiempo antes de que Dan pensara en resucitarla.