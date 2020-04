Lanzan colección ¿Puede un...? sobre especies animales

¿Puede un cocodrilo jugar basquetbol? Considerando que mide seis metros de largo, puede correr y pararse en sus dos patas traseras y saltar, ésa es una duda que incluye uno de los 12 libros de la colección ¿Puede un...?, editados por Larousse.

“La colección está orientada para el conocimiento de las especies animales a través de imaginar que los niños traen a esos animales a su vida cotidiana, a actividades del diario como ir a la escuela, hacer su deporte favorito, ir a sus fiestas y compartir juegos”, comentó Graciela Iniesta, editora de Larousse infantil.

El formato de los libros es de preguntas y respuestas. “Las preguntas son hilarantes, por ejemplo, ¿puede un cocodrilo jugar basquetbol?, un niño podría decir que sí porque sería algo padre, pero el libro en su carácter informativo desmiente algunas preguntas y otras no, como la del cocodrilo”, indicó.

Hay un libro sobre lo que podría hacer un tigre, ¿podría un tigre saltar sobre un castillo inflable?

“La respuesta es no porque a pesar de ser felinos que les gusta saltar entre los árboles, sus garras afiladas desinflarían el castillo. Son libros divertidos para razonar las habilidades de los animales en cosas que nosotros sí podemos hacer, pero ellos no o no del todo bien”, destacó Iniesta.

Las edades para que los niños lean esta colección son de tres a seis, añadió la editora. Además, los animales elegidos son especies en peligro de extinción.