L’Oréal rechaza acusación y no ha sido notificada por Conapred de la denuncia

Postura. La empresa L’Oreal, señalada por su exdirectora para productos Vichy de discriminarla por embarazarse, rechazó los señalamientos y aseveró que no ha recibido notificación de la queja que Alma Elizalde, la denunciante, interpuso ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

A continuación, la respuesta íntegra de L’Oréal, firmada por su responsable de prensa Ximena Renjifo:

Respuesta de L’Oréal al caso de Alma Elizalde: Estamos sorprendidos de ver las declaraciones de la señora Elizalde en los medios de comunicación el día de hoy. Consideramos que la queja de la señora Elizalde sobre una posible discriminación no tiene ningún fundamento y sus acusaciones no representan de ninguna manera nuestra compañía y los valores de respeto que promulgamos. En L’Oréal estamos comprometidos con tratar a nuestra gente con el mayor respeto durante todas sus etapas dentro de la compañía. Si nos decidimos por un proceso de salida, lo hacemos siempre con justa causa. Estamos seguros de que en este caso la salida de la señora Elizalde se hizo en total cumplimiento de las leyes locales y de nuestros principios éticos.

Las mujeres constituyen el 70% de nuestra fuerza laboral; muchas de ellas han sido madres trabajando con nosotros y continúan creciendo sus carreras aquí. Es por esto que trabajamos incansablemente para promover el empoderamiento femenino y la igualdad de género, y para reconocer los logros de mujeres notables dentro de nuestra compañía y fuera de ella como parte de nuestros esfuerzos y compromisos a largo plazo en este tema. Hasta el momento no hemos sido notificados de ninguna queja ante el Conapred ni la JFCyA, por lo tanto, no podemos comentar más allá sobre este particular.

Cordialmente, Ximena Renjifo.