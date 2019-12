Laringitis, enfermedad que provoca ronquera, afonía y dolor de garganta y se agudiza en época de frío

Ha pasado un año más y llega de nuevo la temporada de frío en gran parte del país.

De cuatro a cinco meses, en la mayoría de los estados hay bajas temperaturas, en algunos nevadas y en otros los cambios se dan a lo largo del día, frío en la mañana, tarde y noche y calor durante el medio día, situación que favorece el desarrollo de enfermedades virales respiratorias como gripe, bronquitis, laringitis, etc. esta última representa un alto porcentaje de las consultas médicas con el especialista.

Pero, ¿Qué es una laringitis?, ¿qué síntomas tiene?, ¿cuál es su tratamiento?

La laringitis es una infección respiratoria aguda que origina una inflamación de las cuerdas vocales (laringe). La laringe es una estructura que se encuentra en la entrada del aparato respiratorio que permite el paso del aire desde la faringe hasta la tráquea. Aquí se encuentran las cuerdas vocales.

La causa más común de esta enfermedad es por una infección en las vías respiratorias superiores, es decir, por un virus y/o bacterias.

La laringitis también puede acompañar enfermedades como bronquitis, pulmonía, gripe, tos ferina, sarampión o difteria. También por el uso excesivo de la voz, las reacciones alérgicas y la inhalación de irritantes como el tabaco, pueden causar laringitis de corta duración (aguda) o persistente (crónica).

La diferencia entre laringitis aguda y crónica es que la primera surge de manera repentina y normalmente por una infección (un resfriado o gripe) o a una alergia. Dura pocos días y sus síntomas son inflamación, mucosidad en garganta, tos seca y voz ronca.

Por otro lado, la laringitis crónica tarda más en curarse, las irritaciones son prolongadas y dolorosas como tos persistente, dificultad para hablar, dolor y ronquera. Esta última puede ser originada por estrés o el uso excesivo de la voz.

El síntoma más evidente de esta enfermedad es un cambio en la voz, como la ronquera o incluso la pérdida de esta. El factor más visible de esta enfermedad es el cosquilleo en la garganta, dolor, malestar, dificultad para tragar y una necesidad constante de aclarar la garganta. Por otro lado, los síntomas varían según la gravedad de la inflamación.

El mejor tratamiento para erradicar una laringitis depende del conocimiento de sus causas.

Acudir con un especialista en otorrinolaringología es el primer paso y a tomar las medidas necesarias para prevenir las enfermedades respiratorias en esta época de frío lluvias.

Por ello, se recomienda lo siguiente: No fumar, evitar respirar humos irritantes y polvo; tomar agua, jugos de frutas y té; no mojarse cuando llueva; si se moja bañarse lo más pronto posible con agua caliente; tomar vitamina C, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, cubrir la boca al salir con cubrebocas o una bufanda.

En dado caso que ya exista la enfermedad lo mejor es:

1. Llevar a cabo las indicaciones del especialista

2. Descansar la voz

3. Baños calientes o de vapor

4. Utilizar vaporizador en casa para mantenerla húmeda

5. Descansar el mayor tiempo posible

6. Evitar la automedicación

7. Ingerir bebidas calientes

ijsm