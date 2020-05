Las andanzas de la ex embajadora Roberta Jacobson

La ex embajadora Roberta Jacobson armó un tremendo revuelo en las redes sociales al decir de pasadita, como sin nada, en una entrevista con un semanario mexicano, que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de las andanzas de García Luna desde que era secretario de Seguridad Pública pero que tenían que trabajar con él.

Fue como dejar caer una bomba informativa que horas después intentó mitigar diciendo que bueno en realidad nunca tuvo conocimiento de una acusación sólida, documentada, pero que sí le llegaron rumores. Es menos grave, pero de cualquier forma es sumamente serio.

Tal vez el gobierno norteamericano tuvo que seguir trabajando con García Luna hasta que terminó el sexenio de Felipe Calderón, esto es el 30 de noviembre del 2012. Lo lógico es que a partir del día primero el círculo en torno al ex secretario de Seguridad se cerrará o por lo menos que se emprendiera una investigación que tuviera eco ante un juez.

Qué hizo García Luna una vez que concluyó el sexenio de Calderón. No salió del radar, no se fue a un país con el que no temas tratado de extradición, no se hizo cirugía plástica y cambió de personalidad, no hizo nada que un socio de la mafia hubiera hecho. Para vergüenza de la embajadora Jacobson e incluso del entonces presidente Obama, García Luna se fue a vivir a Estados Unidos, a Miami donde vivió por años en una faustuosa mansión y ciudad en la que emprendió un negocio de seguridad en el que, dicen las notas periodísticas, en ocasiones trabajaban agentes de la DEA y del FBI. ¿Y los rumores de que se hizo millonario protegiendo narcos?

Las autoridades gringas se hicieron como suelen hacerse ojos de hormiga, voltearon para otro lado y dejaron en paz a García Luna que incluso quiso nacionalizarse gringo. Siete años después, en diciembre del 2019, el Tío Sam lo detuvo y lo tiene preso en una cárcel neoyorkina. Escribí entonces y ahora lo ratificó que Estados Unidos usó a García Luna y ahora lo quiere exprimir, Para entender el nuevo show de Brooklyn hay que recordar el siguiente axioma: Estados Unidos no combate el tráfico de drogas, lo administra según sus intereses geopolíticos, los cuales cambian por las circunstancias pero con una constante: consolidar su supremacía, en particular entre los países del continente, comenzado por México, su vecino distante con el que comparte tres mil kilómetros de frontera, la más dilatada entre una potencia económica y un país en desarrollo.

Hace unos meses el establishment gringo usó al Chapo Guzmán para esos fines, y ahora, en otro juicio conectado, digamos la nueva temporada de la misma serie, hará lo mismo con Genaro García Luna, acusado de proteger a la banda del Chapo, el Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios. De los nombres que se barajen en ese nuevo juicio surgirá el personaje que estará en mira de las agencias gringas. Esas agencias norteamericanas tuvieron en los últimos veinte años oportunidad de detener o liquidar al Chapo y detener o liquidar a Genaro García Luna, a quien acusan de traficar cocaína a Nueva York. No lo hicieron porque no estaban interesadas y porque ambos personajes eran funcionales para su estrategia global. Dejaron de serlo.

Planteo una pregunta que puede sonar ingenua pero que aclara las cosas. ¿De verdad el establishment gringo quiere parar la venta de cocaína en la ciudad de Nueva York? La respuesta es, desde mi punto de vista, no, Creo que le interesa que haya cocaína en Nueva York, pero con un proceso que, en última instancia, ellos controlen desde las selvas de Colombia y las montañas de Bolivia hasta las pandillas de Nueva York. pasando por los cárteles mexicanos que operan en Matamoros y Nuevo Laredo.

