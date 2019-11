Las Barrios logran impulsar su proyecto de ley para regular el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública

Las históricas líderes del ambulantaje capitalino, las Barrios, lo lograron y su proyecto de regulación del comercio informal es proyecto de ley y muy previsiblemente se impondrá como la norma que apruebe el primer Congreso de la Ciudad de México.

La agencia Notimex informó ayer que las 32 mil 349 firmas de ciudadanos fueron declaradas válidas para que se dé entrada a la iniciativa ciudadana “por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México”.

El proyecto es encabezado por la líder de ambulantes, Diana Sánchez Barrios, y fue promovido en las mismas calles donde imponen su ley y sólo bajo su permiso se puede vender.

El proyecto incluye conceptos como el pago del derecho de uso de la calle y también la seguridad social para estos comerciantes. Las suspicacias sobre sus bondades radican en la posibilidad de que el liderazdo tradicional entre los ambulantes se perpetúe ya bajo un esquema legal.

Crónica publicó un reporte en el que se incluyeron los audios enviados a los ambulantes vía chat para movilizarlos en favor de esta iniciativa legal y para montar calles a modo durante los recorridos con los que la autoridad realizaba un diagnóstico del ambulantaje.

“Ya les dije chavos, si no están sus rejas antes de las 10:00 de la mañana no me trabajan; a esa hora van a pasar del censo del Gobierno de la Ciudad y ya los quiero ver ahí”, indicaba la voz de un hombre en esos audios que, después de ser dados a conocer, motivaron nuevas amenazas contra los comerciantes ambulantes que se opusieran al control de las Barrios.

Entrevistada hace unas semanas sobre estos temas, la dirigente Diana Sánchez Barrios aseguró que no habrá hostigamiento contra nadie y que la iniciativa de ley intenta defender los derechos humanos de sus representados.