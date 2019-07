Las buenas maneras es una exploración de los límites del cuerpo

La agrupación de danza Antares presentará Las buenas maneras el 26 de julio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El título de la pieza evoca el cuestionamiento sobre lo que es bueno para el cuerpo, y lo que se debe o no hacer con él en un momento de grandes cambios del planteamiento de la realidad, explicó el bailarín y coreógrafo sonorense Miguel Mancillas, creador de esta pieza. “El punto de partida son las condicionantes del cuerpo”, dijo.

En escena participarán 15 bailarines, arribados a la ciudad el 16 de julio con el propósito de aclimatarse a una de las más grandes dificultades que enfrentan: la altura. “El cuerpo no rinde igual”, confesó el director de la agrupación.

Sin embargo, asegura que hay una gran pasión detrás de este trabajo, y esperan poder ofrecerle al público puntos de vista de sí mismos que quizás no se atreven a ver.

Mientras que la coreografía reinterpreta la famosa pieza Totentanz, o Danza macabra, del compositor austro-húngaro Franz Liszt, la iluminación juega con la idea de existir entre lo bueno y lo malo. “En lo visual la gente lo asocia con lo blanco y lo negro, los humanos en realidad vivimos en el gris”, agregó Mancillas.

Añade que la felicidad probablemente se encuentra en el entendernos como seres complejos y diversos pues “no hay una sola forma de ser humano”. La vida y la danza se tratan de “dejarnos suceder con lo que está pasando”.

Ganador del Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón en 2018, Miguel Mancillas invita a esta función especial, sin importar las herramientas de comprensión dancística que el espectador posea: “atrévete a vivirlo y ya después lo hablamos”.