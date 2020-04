Las cadenas productivas quedaron a su suerte * Industria automotriz sin respuesta de apoyo * Caerá la economía menos 6%, vaticina CEPAL

El mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó muy corto en la petición de empresas y cadenas productivas de otorgar estímulos fiscales para proteger el empleo y reactivar la economía. Por ejemplo, en el sector automotriz, que representa más de 3 millones de empleos directos e indirectos, no se habló nada de su propuesta de dar beneficio del Impuesto Sobre la Renta a 350 mil pesos, que hoy es de 220 mil y casi ningún vehículo de trabajo tiene ese precio. Luego, exentar de pago de impuesto en la compra de automotores nuevos y tercero, crédito para empresas medianas, que dentro del sector se consideran a las distribuidoras.

Generar 2 millones de empleos en nueve meses en tiempos de recesión es un reto importante, sin el apoyo de la iniciativa privada se antoja imposible. En la semana, comentó AMLO, se anunciará, otra vez, inversiones en el sector energético de 344 mil millones de pesos junto con la iniciativa privada. Alcanzar estas cifras requiere de tiempo y es precisamente lo que menos tenemos, con la planta productiva, comercial de servicios detenida, no es factible.

Se habló de Pymes, pero no de cadenas productivas, que es lo que debemos cuidar. Por ejemplo, en la industria automotriz, las fabricas de ensamble es la última parte de la cadena. Atrás hay, cuando menos 230 empresas, que le llaman de alto nivel, que consolidan módulos, pero hay otras tantas que producen piezas menores.

¿Qué va a pasar con esta industria?. En Francia, por ejemplo, en estos momentos la empresa está pagando el 20 por ciento a sus empleados y trabajadores, el 60 por ciento restante lo pagan el gobierno y el empleado pierde el 20% de sus ingresos; pero le aseguran su trabajo y con eso ingresos.

Bajo el esquema que presentó el Presidente va a ser muy complicado que se pueda conservar ese empleo. Conozco, una pequeña empresa que vende seguros automotrices, que tiene operaciones con distribuidoras y bancos. ¿Qué tan grande puede ser el apoyo del gobierno que le permita sobrevivir?

CAIDA. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dirige Alicia Bárcenas señaló que la expectativa para la economía mexicana es una contracción de entre 3.8% y 6%, en línea con 4% que manejó la secretaría de Hacienda en sus Pre-criterios Económicos 2021. “Lo importante es ayudar no solo a las pequeñas y medianas empresas sino a los trabajadores. Me refiero a los trabajadores formales e informales, que son difíciles de alcanzar. Ahí tiene que haber dos tipos de medidas: una a las empresas para que no desaparezca esa fábrica productiva, pero también directamente a los hogares a través de un ingreso de emergencia”.

SEGURO. Plan Seguro, la Aseguradora especializada en seguros de salud en México, se sumó a los planes de atención a los enfermos por el Covid – 19 y lanzó su producto “Esencial Forte” un seguro de gastos médicos mayores que ofrece la protección y el respaldo necesario ante el coronavirus Covid -19.

juliobrito@cronica.com.mx

jbrito@yahoo.com

Twitter: @abritoj