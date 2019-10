Las fusiones de Los PetitFellas llegan al Lunario

Para Los Petit Fellas no existen límites sonoros, enfrentan la música con libertad a través del jazz, funk, soul y hip-hop: “La música es infinita, poderosa e incontrolable”, expresó a Crónica el vocalistaw Nicolai Fella.

La banda colombiana integrada también por Sebastián Panesso (guitarra), César Henao (batería), Nane (teclados), Daniel Pedroza (bajo) y Juan David Villacrez (saxofón), ha forjado su trayectoria en una variedad de fusiones musicales.

Ahora los músicos presentan su tercer sencillo “¿Qué nos pasó?” una mezcla interesante de hip hop y algunos toques de salsa: “El tema es una historia de amor y tiene como particularidad la libertad, porque la misma rola musicalmente demuestra que no existen los límites”, compartió.

“¿Qué Nos Pasó?” fue producida por Sebastian Panesso, grabada por Kiko Castro y mezclada por Mosty. El tema es también la octava entrega en la historia de Marco, el protagonista de sus videoclips, el cual ha transitado por una serie de estados de amor y desamor.

Todo comenzó en el 2014 con el videoclip de “Rock n’ love” seguida por “Un manual de instrucciones para conducir de noche”, “Los verbos”, “Polyrics”, “Sálvate tú” y termina con “¿Qué nos pasó?”.

A propósito de ello, se presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional junto a la agrupación The Guadaloops, el próximo 26 de octubre.