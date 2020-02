“Las Gasolinas y Contaminación”

Estamos buscando la explicación más certera sobre las variables que más impactan al medio ambiente en el Valle de México. La cantidad de autos, la contaminación de las empresas, el servicio de transporte público, la calidad de la gasolina, donde cabe señalar tal como lo apuntan Jorge Legorreta y Ma. De los Ángeles Flores, en la revista Nexos, en la contaminación atmosférica también influye el tipo de combustible que se utiliza. El 60% de ella se produce por la combustión incompleta y la mala calidad de los combustibles.

Lo que también es cierto es que se trata de un fenómeno que había sido atendido de manera parcial, que pretendía contenerse sólo con programas de hoy no circula –con cargo al ciudadano-, que en su origen pretendía ser una medida temporal pero llegó para quedarse. Aparecieron algunos esfuerzos por implementar el uso alternativo del automóvil, por ejemplo a través del uso de las ciclo vías. La política pública llegó hasta ahí. Ahora el debate pasa por la calidad de las gasolinas que consumimos, es decir, se comenzó por considerar a ésta como factor relevante dentro de la explicación de la mala calidad del aire.

Hoy mismo, gobierno, iniciativa privada, academia y organismos civiles trabajan en una norma a fin de establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir las gasolinas y el diesel que consumimos, cuyo proyecto es llamado NOM-016-CRE-2016. Especificaciones de la Calidad de los Petrolíferos y está en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) mismo que confirma que los combustibles son contaminantes.

Las medidas tomadas hasta la fecha como el doble hoy no circula no alcanzan a terminar con el problema, ni en que sea aumentando en 50% el parque vehicular que deje de circular en la zona metropolitana, necesitamos una respuesta integral, que pase por la educación de quienes tenemos autos, de la renovación y educación vial de servicio de transporte público, de la concientización de todos, de la revisión de fábricas, por supuesto de la calidad de nuestras gasolinas, de la promoción de autos eléctricos, pero en este juego sí entramos todos, no sólo es un trabajo del sector público –aunque tenga la batuta al impulsar políticas-, por eso el consenso a su alrededor tenemos que estar todos, no se puede politizar ni segmentar, no sólo es tema de los expertos, es un tema de salud pública, de responsabilidad social y respeto a las nuevas generaciones.

Si queremos seguir dándole “oxigeno” y vida a “la región más transparente”, no me refiero a la primera novela de Carlos Fuentes sino a la frase que se refirió el viajero Alejandro de Humbolt cuando arribó al Valle de México: Viajero, has llegado a la región más transparente del aire.

Estamos a tiempo.

Luis David Fernández Araya

Economista

@DrLuisDavidFer