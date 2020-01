"Las grandes editoriales deberían apostar por la defensa de librerías": Jorge Carrión

ENTREVISTA. El libro defiende una mirada personal, una lectura individual, crítica y sentimental porque tengo una relación directa con cada uno de mis libros, que se contrapone a la mirada algorítmica, basada en el Big Data donde no hay nada concreto, dice Jorge Carrión.

"¿Por qué la industria del libro no ha apostado por una defensa de las librerías como templos emocionales de los lectores? Amazon.es —que en octubre comenzó a vender alimentos— sigue sin dar cifras de sus ventas", escribe Jorge Carrión (Tarragona, España, 1976), en su reciente libro Contra Amazon, donde se refiere a Amazon no como una librería, sino como un hipermercado que le da lo mismo tener almacenes con libros, tostadores o monopatines.

“Las grandes editoriales están actuando de un modo muy ambiguo y, en algunos casos, muy problemático. El Grupo Planeta cerró hace unos meses en España el Círculo de Lectores que era un club de suscripción de libros con un modelo anacrónico y caduco que se podía haber reinventado y automáticamente ha decidido destruir miles de libros para no pagar metros de almacén”, comenta el autor.

Eso es terrible, añade Carrión, porque en esos libros hay obras completas de clásicos contemporáneos como Ramón Gómez de la Serna, Francisco Ayala, Mario Vargas Llosa o Juan Goytisolo.

“Es inimaginable que en Francia decidieran quemar la Biblioteca de la Pléiade porque están pagando metros cuadrados de almacén. Planeta y Penguin Random House deberían tomar una decisión corporativa ética de apoyo a las librerías independientes, están jugando a pactar con Dios y con el diablo, pero eso es insostenible”, expresa el autor.

En el libro editado por Galaxia Gutenberg, Jorge Carrión narra una campaña que lanzó Coca-Cola en 2014 en España para evitar el cierre de bares, la estrategia fue usar comerciales televisivos con la leyenda: “Cada vez que se cierra un bar se pierden para siempre cien canciones”. La pregunta que lanza el escritor es ¿por qué las grandes empresas editoriales no se unen para defender librerías y bibliotecas?

“Al igual que Coca-Cola decidió apoyar públicamente con una campaña millonaria en televisión a los bares y no a los supermercados, creo que Penguin Random House y Planeta podrían pagar una campaña de publicidad o hacer algún tipo de gesto firme de nunca pasar de tal margen de negocio con Amazon, pero no, están jugando a la ambigüedad, al lucro y eso no es bueno para la cultura en castellano”, expresa.

CRÍTICA. En un manifiesto de siete razones contra Amazon, Carrión explica que para la empresa creada en Seattle por Jeff Bezos, no hay diferencia entre la institución cultural y el establecimiento alimenticio y comercial, que la prioridad es no estropear la rapidez, por ello, ya está en pruebas el Amazon Prime Air, una red de reparto a través de drones.

El finalista de Premio Anagrama de Ensayo 2013 indica que la ventaja de leer en papel, entre otras, es la desconexión permanente, la duración del deseo y la reivindicación de la figura del librero.

“El libro defiende una mirada personal, una lectura individual, crítica y sentimental porque tengo una relación directa con cada uno de mis libros, que se contrapone a la mirada algorítmica, basada en el Big Data donde no hay nada concreto, todo son informaciones y nubes de datos generales, para Amazon no existen los libros y lectores, existen las tendencias, existen los datos, las correlaciones y las estadísticas”, comenta.

De modo, añade Carrión, que el libro se puede leer como una apuesta por defender un modo clásico de lectura que está en crisis.

“Pero como digo en el manifiesto, no soy ingenuo, también se puede leer y se debe leer a través de pantallas, se tiene que usar las nuevas estrategias de datos, las herramientas que da internet y las redes; me es muy útil Google Books para mis investigaciones pero sin caer en una neofilia, tecnofilia acrítica”.

Carrión opina que un libro siempre quiere lectores críticos, incluso con las librerías y bibliotecas. “Las bibliotecas más importantes del mundo no son las más caras, ni las que arquitectónicamente más fotogénicas y que están en las listas de mejores bibliotecas del mundo según miles páginas de internet o Instagram, las más importantes son pequeñas bibliotecas de barrio con mucho factor humano”.

Contra Amazon incluye 17 ensayos, entre ellos, conversaciones con Luigi Amara, Alberto Manguel, y la anécdota de la única librería en español en El Doral, Miami, un barrio con mucha población de migrantes venezolanos.

“Hay una familia de libreros venezolanos que radican en Miami y ahí descubren que en realidad Amazon no está trabajando los libros en español de un modo tan competitivo y salvaje como los libros en inglés, se dan cuenta que pueden ser competitivos vendiendo libros en español en Miami”, explica.

Son la única librería de Miami de libros en español, agrega Carrión. “En Miami casi la mitad de la población lee en español y son una de las pocas librerías de Miami porque además, es una ciudad enorme con pocas librerías porque todos compran online”

El autor opina que en Miami la soledad es fuerte. “Siempre tiene consecuencias romper las redes de solidaridad, de conversación, compañía y encuentros, por eso veo tan importante defender los lugares en que puedes tener contacto humano”.