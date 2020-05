Las grandes personalidades de la publicidad en México

A lo largo de los años, las agencias publicitarias se han encargado de la construcción de las marcas, ya sea en sus productos, o bien servicios, e incluso personas cuya trascendencia no habría sido posible si no es gracias a la inventiva de importantes publicistas, creativos y en conjunto, organizaciones basadas y especializadas en la comunicación. Podríamos decir que fue en la década de los 70 y hasta los 90 cuando se cosechó al mayor número de grandes y exitosos visionarios de la publicidad y sus fuertes agencias.

Pero estas grandes organizaciones y personajes en materia publicitaria también han sido objeto de importantes campañas que definitivamente los hicieron trascender. Sabemos de personajes como don Augusto Elías, don Eulalio Ferrer, don Ignacio Arellano, don Francisco Cárdenas, Greg Birbil, don James Stanton, James Sprowl, Clemente Cámara, Carlos Alazraki, o agencias como Terán, Bozell, BBDO, J. Walter Thompson, Burnett, McCann, y en general de las agencias y sus cabezas, no sólo por la trascendencia de sus trabajos, también, y de manera muy particular y fundamental, gracias a la promoción adecuada y oportuna de los que trabajan detrás del telón de los artistas de la comunicación y quienes de manera desinteresada y profesional consolidaron la imagen e importancia que hoy tiene la actividad comercial de la comunicación, me refiero en específico a la materia publicitaria.

Por tal razón, sería irresponsable no reconocer y agradecer a los verdaderos arquitectos de nuestra amado material publicitario. Los hombres y mujeres que con un lápiz o una máquina de escribir han estado, o están, detrás de la noticia y de la imagen de las agencias y de sus protagonistas. Me refiero a los columnistas publicitarios, periodistas, y por encima de todo, profesionales especializados en la misma comunicación, quienes día a día contribuyen con su trabajo en la difusión y posicionamiento de la labor publicitaria y de sus respectivas campañas.

Con humildad agradecemos el invaluable apoyo de personalidades como:

Don Carlos Adalid: Sin duda alguna el pionero en la materia e inigualable profesional comprometido con hacer crecer y lograr el reconocimiento a la industria de la publicidad y de sus talentos. Fundador también, entre otros, de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, AMAP. Don Carlos Adalid es un pilar e invaluable y protagonista del periodismo publicitario.

Don Armando Villaseñor: Con más de 40 años de actividad ininterrumpida, fue uno de los pilares del periodismo en publicidad a través de sus ya reconocidas secciones y ediciones entre las que destacó Multipress con su muy particular estilo de La Araña Iraquí.

Don Raúl Huitrón: No se podría entender la historia de la comunicación publicitaria en México sin las aportaciones de este gran amigo, todo un señor y, mejor aún, gran profesional de la pluma publicitaria. Su trabajo en los principales diarios nacionales lo ha reconocido como un hombre que ama su profesión, la exalta, la impulsa y la pone muy en alto.

Don Alejandro Márquez Moro: Fundador de la revista Creativa y creador de los Eagle Awards, Alejandro ha sido un icono del reconocimiento y la actividad publicitaria profesional. Sus aportaciones a la industria y desarrollo de las agencias han sido fundamentales en décadas de crecimiento y exigencia de mejoras constantes.

Don Miguel Ángel Alanís: Fundador del famoso grupo de Los Chicos Malos, Miguel Ángel fue uno de los periodistas más carismáticos y queridos por todos quienes formamos parte de esta bella y noble materia. Su trabajo marcó décadas de crecimiento e importancia del sector que cosechó a grandes figuras de la comunicación.

Cecilia Bouleau: Fundadora de la revista NEO, es referencia obligada por los expertos en materia de mercadotecnia, publicidad, comunicación y todo aquello relacionado con el crecimiento y éxito de agencias publicitarias, campañas exitosas y marcas de renombre. Sus reconocimientos de los NEOCRATAS engrandecieron la labor de los principales expertos en la materia a nivel nacional.

Isabel Arenas: Querida por todo el gremio, Isabel fue parte esencial de la socialité publicitaria. Amiga, profesional y periodista incondicional, construyó con su trabajo la época de oro del periodismo en materia de comunicación.

Don Andrzej Rattinger: Fundador y presidente de la revista Merca2.0 es un incansable constructor y abanderado de la importancia de la mercadotecnia y la publicidad para el éxito de cualquier marca y estrategia. Rattinger es hoy día el más importante promotor de eventos especializados en materia mercadológica, necesarios y obligados para estar en línea de las actividades nacionales e internacionales que ponen a México a la par que cualquier parte del mundo, y que expone al mismo tiempo los éxitos de las organizaciones mexicanas hacia fuera de nuestras fronteras.

Don Antonio Delius: Con su inconfundible humor, Delius es uno más de los arquitectos de la imagen de la actividad publicitaria y de la comunicación. Quién no conoce su inconfundible revista de El Publicista, que ha cortado con la misma tijera a propios y extraños para hacerlos a través de una nota positiva de conversación y muchas veces, de trascendencia. Así mismo, también a través de su agenda del mismo nombre, es la referencia obligada para quien requiere y busca de los servicios de la muy amplia industria, desde medios hasta casas productoras, creativas y agencias. Sus premios Tótem son una motivación para los jóvenes publicistas y para el desarrollo creativo en materia de anuncios espectaculares.

Don Alejandro Ramos: Fundador de Ikarus, ha fomentado la importancia de la materia publicitaria a través de sus interesantes producciones televisivas conocidas como 17.65, en honor al porcentaje de comisión que cobraban las agencias publicitarias en sus inicios, o bien, Estatus, como es conocida este serie que nos comparte la visión y experiencias de quienes están en la actualidad detrás de las marcas y las campañas exitosas.

Muchos más son quienes han construido esta noble y maravillosa industria, muchos a quienes el tiempo tal vez no haya hecho justicia, y a quienes desde esta humilde tribuna, quien escribe esta sección y los que trabajamos en esta bella materia, queremos reconocer y agradecer por su trabajo, su talento y su amor desinteresado a la industria. No hay olvido a su trabajo, y decimos gracias a Óscar Matus, Diego López, Guillermo Brunett, Ernesto Herrera, Arturo Rodríguez y Paloma Martínez, ya que son los verdaderos constructores de esta materia informativa, y si por olvido involuntario dejé de mencionar a alguno, no es por falta de interés, ya que de hecho tienen mi más profundo agradecimiento y viven en el corazón de un sector que late gracias a su trabajo.

