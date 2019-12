“Las izquierdas se dividen por ideas; las derechas se juntan por intereses”: José Mujica

El expresidente de Uruguay, José Mujica, emplazó a los políticos de izquierda en México a mantener la unidad a través de acuerdos a mediano plazo, entre cuatro o cinco años, a fin de cumplir con sus responsabilidades de garantizar viabilidad a las generaciones venideras en nuestro país.

“Recuerden que las izquierdas se dividen por ideas; las derechas se juntan por intereses, no pueden tener acuerdo hasta el juicio final ¡eh!, es imposible, traten de tener acuerdo por una etapa de cuatro, cinco años y después discuten y otra vuelta”, estableció.

El exmandatario sudamericano fue recibido por la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, a quienes les llamó al ejercicio público responsable para respaldar un proyecto de nación, pues les advirtió que la confianza de la gente se pierde muy fácilmente.

“Cuiden la imagen, traten de vivir como piensan, porque tienen un tesoro, la confianza de la gente, pero se pierde, se pierde muy fácil, y ésa es la fuerza de comunicación más grande que pueden tener en lo que están defendiendo…”, les recalcó.

Les dijo que no son senadores, ni diputados, ni representantes para ganar un sueldo: “Son para gastar una parte del tiempo de su vida intentando que su pueblo pueda vivir un poco mejor, no se olviden…”

Al referirse a la integración latinoamericana, Mujica indicó que hay cuatro países que pueden hacer la diferencia: hay cuatro países en América Latina que son determinantes, obviamente Brasil, México, Argentina y Colombia.