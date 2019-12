Las mejores películas del 2019

"Somos un desastre posmoderno en el que cada director encuentra su propio lenguaje”, dijo Pawel Pawlikowski, a Crónica durante su visita en el 2018 al Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde presentó Cold war. Dentro de ese desastre posmoderno, a la hora de hacer el recuento de las mejores películas del año a nivel global y en esa búsqueda de lenguaje, encontramos una serie de películas extraordinarias que destacan por la conjugación de historia, excelencia técnica, riesgo estético y, sobre todo, corazón.

Muchas de las mejores películas de este 2019 tienen como factor común el desafío a lo políticamente correcto, los cuestionamientos a la doble moral y la exploración de la imaginación con la mira en encontrar un halo de originalidad en el séptimo arte, lo que parece a veces imposible, pues todo ya estaría hecho. El gran triunfo del cine actual está en la forma en que se cuentan las historias.

Seguramente cada uno tendrá su propia lista de lo mejor que vio en el 2018. Crónica se suma a este recuento por darle a la magia de la pantalla grande el peso histórico a aquello que merece quedarse en la memoria.

Incapaz de resumir la lista a 10 títulos, en esta ocasión se han elegido 25 filmes que lograron conmover desde todas las partes del mundo; más allá de trascendencia comercial o respuesta en taquilla, lo que busca esta lista es destacar los filmes, con más calidad, que pudieron verse en México, ya sea por su corrida comercial o por participar en festivales y funciones especiales.

Antes de comenzar con el recuento vale la pena hacer algunas observaciones. En la siguiente lista vale la pena aclarar que algunos filmes como Border, de Ali Abassi; Leto, de Kirill Serebrennikov; Blackkkansman, de Spike Lee; Pájaros de verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego; Un asunto de familia, de Hirokasu Koreeda; La favorita, de Yorgos Lanthimos; y Cold war, de Pawel Pawlikowski no forman parte de este recuento porque formaron parte del listado dado en el 2018.

Otros más no han podido ser considerados porque aún no llegan a México y posiblemente formen parte del listado del año entrante. Entre ellos Beanpole, de Kantemir Balagov; And then we danced, de Levan Akin; Los miserables, de Ladj Ly; Il Traditore, de Marco Bellochio y El oficial y la espía, de Roman Polanski, por mencionar algunos, que si bien un par de títulos formaron parte de festivales nacionales, quien escribe este listado no tuvo oportunidad de visionarlos.

A continuación la lista:

1. Parasite, de Bong Joon-ho (Corea del Sur, 2019)

Este filme, visto primero en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y luego con su estreno comercial en diciembre, es el más destacado del año. Palma de Oro de Cannes, el cineasta coreano impactó al mundo por una elegante comedia que se transforma poco a poco en un relato salvaje sobre los límites humanos más bajos provocados por el capitalismo.

2. Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma (Francia, 2019)

Visto en el FICM, el nuevo largometraje de Sciamma es uno de los espectáculos visuales más hermosos. Hay demasiada belleza desbordándose en cada cuadro, que nos presenta una historia tan profunda como inteligente sobre descubrir el amor.

3. Cafarnaúm, de Nadine Labaki (Libano, 2018)

Después de su paso por algunos festivales llegó este año a su corrida comercial. Ésta es una de esas películas que aprietan el corazón. La historia de un niño que demanda a sus padres por traerlo a la vida, porque el mundo es miserable y sí, nos indigna y enternece al mismo tiempo.

4. El irlandés, de Martin Scorsese (EU, 2019)

Vista primero en el Festival Internacional de Cie de Los Cabos y luego en el circuito cultural y Netflix. Lo nuevo de Marty es como admirar el crepúsculo de una forma de entender el cine. Un filme dirigido con maestría, tan ambicioso como delicioso manjar que nos habla de la soledad, la crueldad y la lealtad, con calma y tristeza.

5. Largo viaje hacia la noche, de Bi Gan (China, 2019)

Estrenado en la Cineteca Nacional. El segundo largometraje del poeta chino es una prodigiosa película que conecta con el espectador con una precisión hipnótica tan sublime que al salir de verla uno aspira a no querer salir del sueño del que nos hace parte. Difícil explicarla, es un filme que se tiene que sentir.

6. Suspiria, de Luca Guadagnino (EU, 2018)

Filme estrenado a nivel comercial el primer día del año. Este remake de la pieza de culto de Darío Argento, ha sobrevivido y sobrevivirá con el tiempo por su extraña pero fascinante mezcla de terror y cine de autor. Una versión perturbadora y poética, que nos lleva a expandir la experiencia que en su momento Argento nos dio.

7. Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (España, 2019)

Estrenada comercialmente a mitad del año tras su paso por Cannes, esta cinta autobiográfica de Almodóvar tiene una complejidad narrativa exquisita y sensible. Se nos presenta una parte del cineasta desde su introspección y las heridas de su pasado, pero con la memoria como un mecanismo de aceptación.

8. Sanctorum, de Joshua Gil (México, 2019)

Tras estrenarse en Venecia en México ha podido verse en festivales como el de Morelia y Tulum. Jamás en la historia del cine mexicano se ha visto una película como ésta. Nos muestra a personajes atrapados en la guerra contra el narcotráfico desde una necesidad de ver el fin del mundo. La fantasía y la realidad se mezclan de una forma tan brutal como visualmente hermosa.

9. The body remembers when the world broke open, de Elle-Máijá Tailfeathers y Kathleen Hepburn (Canadá, 2019)

Vista en el festival de Los Cabos y Tulum. Ésta es una joya escondida. Tres plano secuencias, uno de ellos que supera la hora y cuarto, no para el lucimiento de la directora si no como un recurso para generar tensión emocional en el encuentro de dos mujeres. Reflexiona sobre los abusos domésticos desde una perspectiva íntima y sin juzgar.

10. Lazzaro feliz, de Alice Rohrwacher (Italia, 2018)

Esta película se estrenó en Netflix. Si ver cine es un acto de fe, películas como Lazzaro felice merecen considerarse con toda justicia un milagro. Es una fábula costumbrista donde el protagonista es Lazzaro, un ser bondadoso en una sociedad enferma. Una pieza inolvidable.

11. Waves, de Trey Edwards Shults (EU, 2019)

Visto en el festival de Los Cabos. Este apabullante melodrama familiar, sorprende por su planteamiento. Dos largos actos unidos por una decisión que marca vidas. La primera mitad es intensa y violenta, la segunda un inquietante y sutil relato sobre la reconciliación.

12. Papicha, de Mounia Meddour (Argelia, 2019)

Visto en el festival de Morelia y la Muestra de la Cineteca Nacional, un trabajo que nace para indignar, pero con un juego de metáforas en las que los vestidos y telas son elementos revolucionarios en una sociedad religiosamente extremista como la de Argelia.

13. El faro, de Robert Eggers (EU, 2019)

Vista en el festival de Morelia. Esta cinta hipnótica y perturbadora es toda una experiencia sensorial. Eggers se consolida ya no como un prospecto sino como un ­maestro de la tensión en el el cine. Un filme sobre la locura con una propuesta artística cautivadora.

14. Un elefante sentado y quieto, de Hu Bo (China, 2018)

Visto en el ciclo de Talento Emergente de la Cineteca Nacional. Un trabajo destinado a ser de culto. Tras el estreno del filme su director se suicida, pero más allá de la co­nexión mortal, es un largometraje con casi cuatro horas de duración que nos muestra a cuatro personajes tratando de escapar a un lugar de decadencia. La estructura narrativa es excepcional.

15. Climax, de Gaspar Noé (Francia, 2018)

Estrenada comercialmente a princi­pios de año. Al salir de ver esta película uno tiene la sensación de no querer probar una droga en la vida. Nos lleva por un viaje que comienza en el éxtasis y culmina con tal violencia que pasados los días aún hay una sensación de resaca. No pierde carácter estético y la música es una maravilla.

16. Érase una vez… en Hollywood, de Quentin Tarantino (EU, 2019)

Visto en cartelera comercial. Ésta es una de las piezas más solemnes en la carrera de Tarantino. Nos sumerge en una fantasía esperanzadora sobre cómo idealizaba a un Hollywood en tiempos oscuros. El humor es elegante, y nos deja escenas inolvidables.

17. Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach (EU, 2019)

Vista primero en Los Cabos y luego en Netflix. Más allá de los comparativos con otras películas sobre divorcios, nos representa muy inteligentemente la crónica de una desilusión, desde su lado más confuso a su choque más brutal, la ruptura de dos seres que se aman pero ya no pueden estar juntos.

18. Atlantique, de Mati Diop (Senegal, 2019)

Vista en el festival de Los Cabos. Un ­elemento fantástico viene a darnos una lectura totalmente distinta de esta película que parecía ser una crítica a las clases sociales dominantes, en la imposibilidad del amor de dos jóvenes. Pero es más fascinante cuando hay algo más poderoso que la vida misma. Extraña y cautivadora.

19. La vida invisible de Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz (Brasil, 2019)

Vista en el festival de Morelia. La vida de dos hermanas que después de adolescentes han tratado de encontrarse. Se­paradas por los valores familiares costumbristas, el desarrollo de esta cinta es muy desgarrador y emotivo. Un melodrama sumamente destacado.

20. Entre navajas y secretos, de Rian Johnson (EU, 2019)

Visto en Morelia y luego en cartelera comercial. Este filme vino a refrescar el género de cine de misterio. Rian Johnson hace un homenaje tan emocionante, divertido y lleno de giros de tuerca que al salir de verlo uno quiere volver a verlo.

21. The souvenir, de Joanna Hogg (Inglaterra, 2019

Vista en el festival de Morelia. Una dura historia sobre el amor tóxico. Con excelente manejo de los arcos dramáticos, nos muestra la oscuridad de una relación amorosa sin tapujos. El dolor más profundo y desgarrador asimilándose con la ternura de una mujer que ama con sinceridad.

22. Ad Astra: Hacia las estrellas, de James Gray (EU, 2019)

Es una aventura espacial demasiado íntima y personal. En la posibilidad de un encuentro entre un padre y su hijo, unidos por la necesidad de salvar a la humanidad de un desastre cósmico, nos muestra un espectáculo espacial profundo, agudo y crítico sobre el valor de la vida.

23. Un caballero y su revólver, de David Lowery (EU, 2018)

Estrenada comercialmente a principios de año. Un elegante homenaje a la trayectoria de un actor del tamaño de Robert Redford, con una narrativa inteligente, divertida y agri­dulce, la historia de unos ladrones de banco poco usuales, motivados por pasión y no por maldad.

24. Jojo Rabbit, de Taika Waititi (EU, 2019)

Vista en el festival de Los Cabos. Se mete con temas delicados como la guerra y la brutalidad con la más inocente de las miradas. La de un niño cuyo amigo imaginario es Adolf Hitler termina siendo una de las lecciones de vida más hermosas del año.

25. The farewell, de Lulu Wang (EU, 2019)

Una cinta que confronta tanto una visión generacional como una moral. Cuando en China alguien tiene cáncer no se lo dicen, porque el saberlo los puede matar más rápido. Este filme confronta los dolores familiares por guardar ese secreto.