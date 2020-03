Las mujeres en la Iglesia

Este 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer, tema que no pasa desapercibido para la Iglesia porque hay mujeres que han hecho notables aportaciones, tanto en el campo de la teología como con el ejemplo de sus vidas y son ejemplo de santidad. Algunas de ellas son Catalina de Siena, Santa Elena, Santa Brígida, Teresa de Ávila y Teresa de Jesús, Juana de Arco, Rita de Casia, Teresa de Calcuta, o Edith Stein, que son baluartes para la Iglesia. La primera de todas, por supuesto es la Virgen María, Madre de los Apóstoles y Madre de la Iglesia.

México también ha enriquecido la lista con nombres como María de Jesús Sacramentado Venegas, la primera mujer mexicana elevada a los altares; Santa María Natividad de Jesús Sacramentado, la beata nayarita María Inés Teresa Arias; y María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco o Concepción Armida.

La mayor parte de ellas fueron religiosas, pero tres se dedicaron profesionalmente a la enfermería: santa María de Jesús Sacramentado Venegas, María Guadalupe García Zavala y la beata Dorotea Chávez, y a pesar de que les tocó vivir momentos difíciles para la Iglesia mexicana a causa de la Revolución y de la Guerra Cristera, fueron fundadoras y cofundadoras de congregaciones religiosas, cuyos carismas giraban en torno a la medicina y la atención de los enfermos, y son un ejemplo para las más de 300 mil personas que se dedican a la enfermería en México.

Estas mujeres representan un porcentaje del 7 por ciento del total de beatos y santos que tiene México y que equivale a unas 57 personas.

Hay otras mujeres más en nuestro país cuyos procesos de canonización van avanzando: María Francisca Cinta (1909-1988), María Luisa Godeau Leal (1874-1956); María Rosa de la Torre Guerrero (1880-1958); Humilde Patlan Sánchez del Niño Jesús (1895-1970); María Angélica Álvarez Icasa (1887-1977) y Ana María Gómez Campos, entre otras.

En el Vaticano, 700 mujeres prestan sus servicios, pero no hay parroquia en cualquier parte del mundo en la que no se cuente con la presencia de alguna mujer; desde el pontificado de Paulo VI, la mujer ha venido ganando espacios en cargos de responsabilidad en el Vaticano, tomando mayor fuerza esta tendencia con Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, pero no se puede hacer a un lado a personas como la religiosa alemana Sor Pascualina, quien fue la secretaria de Pío XII durante 41 años, y encabezó la Pontificia Comisión para la Asistencia y a su muerte, fue sepultada en el Cementerio Teutónico del Vaticano.

En términos bíblicos, tampoco es corta la lista de mujeres que aparecen en distintos pasajes, empezando por la Virgen María, su prima Santa Isabel, Santa Ana, y en el antiguo testamento: mujeres ejemplares como Ruth y Ester, cuyas historias abarcan varias páginas.

El papa Francisco, en distintas ocasiones, ha condenado la violencia y el abuso en contra las mujeres, y ha dicho que “toda violencia infringida a la mujer es una profanación” que no se debe pasar por alto.

Carlos Villa Roiz