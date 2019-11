Las “nomineras” en pie de guerra

Los créditos con descuento de nómina aún representan un gran negocio que, desde hace años, la banca comercial busca disputarles a las llamadas empresas “nomineras”, a las Sofomes, una figura que tuvo su origen en la creatividad del extitular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con la que supuestamente se profundizaría el acceso al sector bancario. El problema fue que se trata de uno de los créditos más caros.

Contrario a lo que pudiera pensarse, las “nomineras” no se encuentran en proceso de extinción porque van —como siempre —por los sindicatos y sus líderes. Por ello, no se justificaría el ataque que desde algunos puntos de este sector se ha lanzado contra el Infonacot. Pero, al parecer, no quieren correr riesgos.

Desde algunas compañías “nomineras”, sus supuestos estrategas de comunicación han filtrado la información sobre omisiones administrativas en las que habría incurrido la Dirección General del Infonacot . Se trataría de un asunto que analizaría el Consejo del Infonacot y que, eventualmente, podría sancionarse ante el Órgano Interno de Control del Instituto y la Secretaría de la Función Pública. Eso dicen y para ello aún falta el análisis de las autoridades.

Sin embargo, llama la atención que, con información del Infonacot, a la cual tienen acceso casualmente líderes sindicales, se busque poner en entredicho la capacidad administrativa de Alberto Ortiz Bolaños. Las “nomineras” saben que el Infonacot no es un rival que pudiera sacarlas del mercado; no tendría la capacidad financiera o la cobertura regional. Un banco, en cambio, sí podría hacerlo. Lo que sí puede hacer el Infonacot —y lo está haciendo — es poner en evidencia los altos costos financieros con los que operan estas compañías (tasas de 90%) y, sobre todo, las prácticas para lograr colocar financiamiento.

Pareciera esta embestida, por lo tanto, una revancha para desacreditar al competidor con autoridad moral para cuestionarlos frente a sus mercados. Las “nomineras”, sin embargo, han logrado —gracias a sus modelos de negocios basados en obtención de claves sindicales— cobrar sus créditos antes, incluso, que los financiamientos otorgados por bancos que también manejan cuentas y dispersión de nómina. Con este esquema que, por cierto, debería analizar la Cofece a cargo de Alejandra Palacios, las “nomineras” podrían representar una competencia desleal para bancos y hasta para el propio Infonacot. Además, las “nomineras” no se preocupan por consultar el Buró de Crédito porque tienen la fuente de pago garantizada. Anote usted, además, su especial interés por los trabajadores sindicalizados, a quienes difícilmente se incluye en los recortes de personal en la época de la austeridad.

Uno de los últimos casos que se revisó entre las autoridades del sector como la Condusef que lleva Óscar Rosado Jiménez fueron los créditos para secciones sindicales de la Secretaría de Educación Pública. Sofomes como Attendo y Sofimex formaron parte de la lista de “nomineras” que “trabajaban” con el sindicato de trabajadores al servicio del Estado para autorizar crédito a través de internet con sólo una copia del cheque del trabajador para garantizar la fuente de pago. No sólo eso, algunos promotores de crédito —con claves autorizadas desde la base sindical— llegaron a utilizar argumentos e información falsa para convencer a sus potenciales acreditados. Por ejemplo, aseguraban en estados como Veracruz que le había decomisado dinero a Elba Esther Gordillo de sus cuentas y que les iban a dar un bono a cambio de una módica comisión. Ese argumento parecía un fraude y, en efecto, lo era. El problema era que el promotor obtenía la autorización del crédito y el descuento a la nómina de un trabajador sindicalizado; también obtenía su comisión mientras el acreditado, dos meses después, registraba ya el descuento en su ingreso de nómina. Nunca hubo tal bono ni decomiso a la líder magisterial. Un engaño. La Condusef registró al menos 800 casos en esta situación mientas las Sofomes “nomineras” acusaron recibo de la situación; pedían que demandaran y de confirmar el fraude devolvían el dinero. Sin embargo, éste es sólo un ejemplo que ilustraría la necesidad de cambiar el esquema de negocios de estas empresas. Urge.

Producciones originales, la gran apuesta

Los contenidos originales son ampliamente valorados por la audiencia, son lo que acaba diferenciando a las plataformas digitales. Blim TV que lleva Vanesa Rosas se está consolidando como la plataforma más potente de contenidos VOD en español, con la integración y estreno de nuevos contenidos durante octubre y noviembre. Así, Blim está confirmando que a los mexicanos les gusta ver contenidos nacionales; comedia pero también drama.

A partir del 15 de noviembre se presentan nuevos capítulos de series con un alto nivel de audiencia. La apuesta de Televisa es convertir a Blim tv en una plataforma de VOD como no hay otra en el mercado, pues también ofrece más de 30 canales en vivo, de TV abierta y de paga, con contenidos deportivos de TUDN, TV Española y A3 Media, los canales de Televisa Networks y más, ofreciendo la posibilidad de tener todo en el mismo lugar y en una sola factura.