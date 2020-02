Las tres estaciones, de Eric Nepomuceno

(Fragmento)

La Suzanita

El Peugeot se detuvo en la esquina de la gasolinera. Allí se terminaba el asfalto y empezaba el camino de terracería. Era como la frontera del mundo con otro mundo. De allí en adelante, continuaría a pie.

—Precaución, compañero —había dicho el Gitano la noche anterior, mientras nos acabábamos el café.

El chofer gordo y asoleado se sacó un pañuelo del bolsillo y, sin quitarse el cigarro de la boca, se secó la frente, la barbilla y la nariz. Luego miró el taxímetro, que marcaba dieciocho cuarenta, y dijo:

—Veinte.

Le extendí dos billetes de diez y uno de cinco y dije:

—Gracias.

Él gruñó algo incomprensible. Bajé del coche.

Me quedé parado en la carretera, justo allí, en la frontera entre el asfalto y el camino de terracería, viendo cómo el taxista maniobraba sin ninguna pericia, volvía a subir el Peugeot al asfalto y, al poco tiempo, ­desaparecía.

Cruzar la frontera entre los dos mundos por la derecha de la gasolinera, doblar a la derecha en el primer callejón, caminar cuatro cuadras, hacer alto, encender un cigarro, continuar, ahora hacia la izquierda por otro callejón sin asfalto, seguir hasta llegar a un bar llamado La Suzanita, tal cual, con z. Alguien estará allí, dijo el Gitano, que era de pocas palabras.

—¿Él va a estar allí?

—Quizás. Es posible. Todo es posible.

—Quiero saber. Tengo que saber.

—Quizás.

El Gitano vació la taza de café, se tocó la punta del bigote con el dedo, prendió un cigarro y no dijo nada. Realmente era de pocas palabras. Poquísimas. En realidad no me caía bien. Me observó durante unos instantes; me sentía medio ridículo y un poco irritado, y al cabo dijo:

—Una y cuarto —y después completó—: Más vale que no te retrases.

Yo había llegado cinco minutos tarde a nuestra cita de aquella noche. Lo miré y dije en voz baja:

–Vete a la mierda.

Yo pensaba en el hombre con el que me reuniría y en la última vez que habíamos estado juntos, un par de meses antes, cuando las cosas eran distintas y todos distribuían promesas en las que creían.

No llevaba reloj, pero al dejarme allá atrás, en la frontera entre el asfalto y la terracería, en la gasolinera, el chofer del Peugeot me había asegurado que faltaban quince para la una.

El sol de octubre empezó a arderme en la cara cuando doblé a la derecha y siguió ardiéndome a lo largo de las dos cuadras siguientes, y también cuando me detuve y encendí el cigarro a destiempo. Miré hacia atrás: un niño venía por la calle, nada más. El niño pasó junto a mí, mirándome los pantalones descoloridos. Esa gente nunca dice nada: es pobre y silenciosa. Las ventanas estaban cerradas y pude ver que allí adelante, bajo un árbol, había un pequeño Fiat 600. La calle estaba muerta, como todo lo demás.

En la siguiente esquina doblé a la izquierda y seguí caminando, el sol me ardía en la nuca, una, tres, cinco cuadras, ¿llegaré a tiempo?, y aceleré el paso, el bar debe estar cerca, pero tengo tiempo, pensé, tengo tiempo y si ya está ahí y llego tarde va a ser desagradable, y caminé aún más deprisa y vi en la siguiente esquina el letrero de Coca-Cola que anunciaba, al fin, La Suzanita.

Había dos puertas abiertas hacia la acera de cemento cubierta por el polvo de la calle y una camioneta polvosa en la otra esquina, y yo intuía que había gente oculta, alerta, en las cercanías.

Dos puertas abiertas y allá adentro, nadie: tres mesas de metal, una barra, repisas con latas y botellas, letreros de cigarros. Me puse a esperar. De pronto, detrás de la barra, surgió un muchacho de unos quince años. Le dije “Buenas”, procurando arrastrar todas las letras para darme un aire de perezosa familiaridad y serenidad, pero él no contestó.

Un radio viejo chillaba el noticiario de la una, y el muchacho dirigió los ojos hacia una mesa que había en un rincón. Seguí su mirada: en la mesa, una botella solitaria de Corona entre dos vasos vacíos, como si estuviera esperándonos a mí y a alguien más, y sólo eso. Me senté, me serví un vaso.

Mientras me bebía la cerveza, el muchacho desapareció por una puertecita estrecha que había entre las repisas y me dejó solo. El radio seguía chillando los resultados del campeonato regional de futbol y anunció que era la una y media. “No va a venir”, pensé.

Los caminos de terracería seguían sumidos en un silencio de medianoche bajo el sol implacable. Empecé a preguntarme cómo le haría para retomar el contacto con el sindicato cerrado y tantos cambios en la vida. Había llegado de muy lejos y necesitaba salir de allí con información que sólo él podría darme, a cambio de información que sólo yo podría darle a él. Era una reunión crucial, había sido cuidadosamente planeada, con todas las precauciones y algunas más. Quince minutos de retraso y él nunca se retrasaba. Quince minutos era el tiempo que tendríamos para reunirnos.

De pronto, detrás de la barra surgió un ruido de pies ligeros que se arrastraban. Miré: había una joven de unos veinte años, misteriosamente hermosa y serena. Murmuré “Buenas” otra vez, pero otra vez fue en vano. Ella miró hacia la calle y desapareció por la puertecilla que había entre las repisas, para volver a aparecer al poco tiempo indicándome, con un gesto afligido, que me acercara. Miré hacia la calle: todo seguía igual. Rodeé la barra y entré por la misma puertecilla que había entre las repisas. Ella me miraba con ojos asustados. Había un minúsculo collar de gotículas sobre sus labios. Era una niña sombría y guapa. Tenía una cierta furia en los ojos. Me le quedé viendo en espera de alguna palabra, de alguna señal. Ella me miraba con una angustia juvenil mientras buscaba las palabras. El silencio pareció durar media vida, hasta que dijo con voz serena:

—Sucedió algo.

El resto brotó como un torrente: no iba a haber reunión, yo tenía que volver al hotel de la ciudad y esperar hasta las diez de la mañana del día siguiente. Si nadie iba por mí, tenía que volver inmediatamente a la capital y buscar refugio hasta que todo se calmara. Luego me señaló una puerta que daba al patio y me dijo que más allá del patio había otro callejón y que debía caminar rápido hasta la gasolinera, donde me esperaba un taxi para llevarme de vuelta a la ciudad.

Era esbelta, tenía una angustia en los gestos que contradecía la serenidad de su voz y el brillo inmóvil de sus ojos. Me tocó ligeramente la mano, a manera de despedida; luego, en un arrebato inexplicable, me abrazó, antes de empujarme hacia la puerta.

Había otro Peugeot en la gasolinera. El chofer era un joven con la piel curtida por el sol. No dijo nada cuando entré; se limitó a arrancar a la velocidad del relámpago y así siguió durante kilómetros, hasta la ciudad. Se detuvo a tres cuadras del hotel. No le pregunté cuánto le debía. Bajé lo más rápido que pude. Él nada más susurró:

—Suerte. Cuidado.