"Las vacunas son víctimas de su propio éxito"

Ocurre que quizá haya quienes no se preocupen por las vacunas, porque ya no vemos casos de poliomielitis, o tétanos, o difteria

En la actualidad, tal pareciera que “las vacunas son víctimas de su propio éxito”, porque ya casi nadie habla de enfermedades tan graves como la poliomielitis, porque hace muchísimos años que en nuestro país no se ven casos de niños con este tipo de enfermedad, sin embargo, hoy más que nunca resulta de vital importancia que las personas se procuren un esquema de vacunación completo y actualizado.

El médico pediatra Justino Salvador Pineda y gerente medico de Vacunas de Sanofi Pasteur establece que motivo de controversia es el hecho de que se pide el esquema de vacunación completo a menores en edad escolar, “hay quienes piensan que se trastoca el derecho a la libertad (de aplicar o no las vacunas), pero también hay que pensar en que no se deben tomar decisiones que eventualmente pudieran afectar a terceros”, y esta cartilla de vacunación que esté completa es una manera de garantizar la protección y garantizar la salud no sólo del niño o niña en cuestión, sino del resto de sus compañeros en el salón y en la escuela.

En entrevista con Crónica, advierte que el reto es llevar el mensaje claro a todos aquellos padres y madres de familia o tutores que están acordes con los movimientos antivacunas “que no hay un solo artículo publicado que demuestre que la vacuna esté relacionada con eventos como el autismo que es lo que algunas personas piensan, no hay un solo artículo que demuestre relación alguna en este sentido. Lo que sí está demostrado de forma contundentemente objetiva es que la vacunación hace de un país un sitio más seguro en cuanto a salud pública”.

Hoy, subraya, estamos confinados a nuestras casas, porque afuera hay un virus que nos puede enfermar gravemente, incluso matar y si en su momento no hubiera habido vacunas contra la viruela, sarampión, tétanos, poliomielitis entonces viviríamos en un mundo mucho más peligroso, porque además de cuidarnos de todas esas enfermedades tendríamos que hacerlo del COVID…. Yo invitaría a las personas que tienen dudas que consulten fuentes fidedignas de información, incluso que nada tengan que ver con la industria de las vacunas”.

Pero ocurre que quizá haya quienes no se preocupen por las vacunas, reitera, porque ya no vemos casos de poliomielitis, o tétanos, o difteria “porque hace más de 20 años que no ha habido un caso de difteria en México, y no esos casos no los vemos, porque hasta la fecha hemos tenido un sistema de cobertura nacional de vacunación bastante eficiente, pero insisto, la vacuna es víctima de su propio éxito, dejemos de vacunar y entonces íbamos a ver cómo comienzan los brotes como lo estamos viendo en el caso del sarampión”.

REBROTE DEL SARAMPION, GRAVE ERROR

El doctor señala que hasta el día de hoy la única enfermedad erradicada es la viruela, por eso ya nadie se vacuna hoy contra esa enfermedad, porque ya no hay posibilidad de infectarnos.

Sin embargo, el sarampión no está erradicado, porque en otras partes del mundo sigue habiendo casos, y en México sucedió que disminuyó la cobertura e incrementó el número de personas susceptibles a la enfermedad.

“Ocurrió que muchas personas dejaron de vacunarse contra el sarampión, porque ya no había casos, pero eso fue un grave error, porque mientras una enfermedad no esté erradicada, que en el mundo entero ya no exista ni un solo caso, el riesgo de enfermar siempre existirá”, que es lo que sucede actualmente con el COVID que empezó en un lugar específico y llegó a todo el mundo”.

El incremento en los casos de sarampión -que en la ciudad de México y área conurbada suman ya 164 casos hasta este viernes-, se han modificado y adelantado las dosis de vacunación, ya que en tiempos normales la dosis se aplica al año de edad y refuerzo a los 6 años, pero por este rebrote se aplica a niños entre 6 y 11 meses de edad, debe aplicarse una dosis, después se aplicará la del año y luego la de los 6 años.

Ante ello, los niños menores que están enfermando menores es porque no los habían vacunado y para los adultos de 30,40 y 45 años que enfermaron fue porque tenían su esquema de vacunación incompleto, es decir, que les faltó alguna de las dosis.

ESQUEMAS DE VACUNACIÓN

El doctor Salvador Pineda, pediatra e infectólogo recuerda que una vacuna se comporta diferente respecto a otra porque atacan a diferentes bacterias o virus, de ahí que algunas requieran una sola dosis y otras necesiten varios refuerzos como la pentavalente una primera aplicación a los 24 seis meses luego a los 18 porque en específico con esta vacuna son necesarios los refuerzos porque de otra forma los anticuerpos decaen y ya no estaríamos protegidos, de tal forma que si el esquema que son cuatro aplicaciones en total, son precisamente esas cuatro las que en su conjunto van a garantizar estar protegido contra determinadas bacterias o virus, si falta una pues ya no está completo el esquema, es la importancia de tener esquemas de vacunación completos.

Es así como la mayoría de las vacunas requieren refuerzos por ejemplo: la pentavalente que se aplica a los 2,4,6 y meses de nacido, neumococo 2, 4 y 6 meses y después al año de edad, rotavirus depende de la vacuna que se aplica, hay una que una se aplica a los 2, 4 y 6 y hay otra se aplica nada más a los 2 y 6 meses.

Hay otra vacuna contra el meningococo que es una sola dosis si se aplica después del año de edad, “los estudios demuestran que después de un año de edad la persona está protegida durante muchos años y no necesita un refuerzo de esta forma entendemos que son las enfermedades y el sistema inmunológico se comporta de manera distinta por eso algunas requieren refuerzo otras no.

Cabe mencionar que en total existen alrededor de 26 ó 27 vacunas que protegen contra diferentes enfermedades tenemos la hexavalente que cubre: difteria, tosferina, tétanos, haemophilus Influenza tipo B, poliomielitis, y hepatitis b, también está contra el Virus del Papiloma Humano, rotavirus, neumococo, fiebre amarilla -que en nuestro país no es tan relevante pero es considerada vacuna para el viajero-, contra el sarampión, influenza estacional, rabia, dengue, SRP (sarampión, rubeola y parotiditis), por mencionar algunas.

Salvador Pineda advierte que con base en la experiencia que a todos ha dejado el COVID, es que hoy más que nunca se deben tener los esquemas de vacunación completos, y para ello es necesario estar muy pendientes de los distintos esquemas para cada etapa de la vida.