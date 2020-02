Las voces del gremio cinematográfico que no van por el Oscar

"Me siento en un aprieto porque muchos queridos actores que también se lo merecen no tienen el mismo privilegio. Creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color: que no son bienvenidos. Ése es el mensaje que estamos enviando a gente que contribuyó tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos (…)

Se trata de algo más que tener equipos multiculturales. Creo que tenemos que hacer un trabajo más duro para entender el racismo sistematizado. Creo que los que crearon, perpetuaron y se beneficiaron de un sistema opresor tienen la obligación de desmantelarlo. Así que todo depende de nosotros”, mencionó recientemente el actor Joaquin Phoenix, durante la pasada entrega de los premios BAFTA, tras llevarse el galardón a Mejor actor por su interpretación en Joker.

Sin embargo, su discurso claramente no fue enfocado únicamente al certamen participante, sino a la industria cinematográfica estadunidense y más propiamente a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la cual llevará a cabo la edición 92 de los Premios Oscar, donde Phoenix aparece como uno de los favoritos para recibir el galardón en la misma categoría.

Motivo por el cual, algunos medios han generado gran polémica respecto al discurso o reacción del intérprete durante la entrega. No obstante, las críticas a la industria cinematográfica durante la ceremonia de premiación no son asunto nuevo; por el contrario, se han convertido en los mensajes más significativos en la historia de los Oscar, pese a los críticos de la Academia y sus directivos. Por ello, Crónica hace un recuento de algunos de los discursos y comentarios más polémicos, entorno a la industria del cine.

Aunque no fue el primero en rechazar un premio, el actor George C. Scott, quien fuera protagonista de la cinta Patton (1970), dirigida por Franklin J. Schaffner, anunció meses previos a la gala, que rechazaría la preciada estatuilla dorada “por ser dos horas de desfile de carne, una ostentación pública con trama de suspenso por razones económicas”.

Dos años después, Marlon Brando hizo lo mismo al ser reconocido por su interpretación en El Padrino. En su lugar, asistió a la ceremonia la activista Sacheen Littlefeather, quien luego de no aceptar recoger el galardón, explicó brevemente los motivos de la inasistencia y rechazo del actor al Oscar, para luego compartir con la prensa la lectura del texto escrito por Brando:

“La comunidad cinematográfica ha sido tan responsable como cualquiera, de degradar al indio y burlarse de su personaje, describiéndolo como salvaje, hostil y malvado. Ya es bastante difícil para los niños crecer en este mundo. Cuando los niños indios miran televisión y ven películas, y cuando ven a su raza representada como en las películas, sus mentes se lastiman de una manera que nunca podremos saber”, menciona un fragmento del texto.

“Como miembro de esta profesión, no siento que pueda, como ciudadano de los Estados Unidos, aceptar un premio aquí esta noche. Creo que los premios en este país, en este momento no son apropiados para ser recibidos o entregados hasta que la condición del indio americano se modifique drásticamente. Si no somos los guardianes de nuestro hermano, al menos no seamos su verdugo”, añade el comunicado.

La crítica sobre la falta de sensibilidad y de realidad que se plasma dentro de la pantalla grande ha llevado a otras personalidades, como el actor y guionista John Cusack, a explotar contra los ejecutivos de los estudios que realizan las producciones.

“Cada cosa horrible que le sucede a nuestros personajes son las cosas que nos pasan en todas nuestras otras películas. La mayor parte de mi tiempo como cineasta, y para alguien que se dedica a producir, escribir, actuar o dirigir, debo mantener a esas personas alejadas de los actores y del set. La mayoría de las películas que ves en Hollywood fueron masacradas por un comité de vicepresidentes que no leyeron el guion, ahora es sólo una idea del grupo corporativo. No hay sensibilidad para que suceda algo interesante. La cultura se ha degradado tanto”, mencionó Cusack al sitio web Straight, durante una entrevista realizada en octubre del 2014.

Otras más, rechazan los estereotipos que se han construido a lo largo de la historia del cine estadunidense bajo el supuesto de acordar una fórmula de venta segura. En ese sentido, durante una entrevista realizada a Scarlett Johansson, en torno a la película La joven de la perla (2003), la actriz declaró: “Hacer la película con un estudio británico fue una suerte: vernos presionados para ponerle un final feliz, o una escena en la que Vermeer (Colin Firth) espía a la protagonista mientras ella se baña, habría sido infernal”.

Mientras, cada vez son más los que, al igual que Joaquin Phoenix, expresan su descontento ante la poca o nula consideración de actores y actrices por aspectos raciales, homófobos, xenófobos o misóginos: “Si una actriz hace una mala película o comete una estupidez, se le cierran todas las puertas de golpe (…) Aquí, la gente dice: ‘Si eres una chica y quieres triunfar en la industria, tienes que comportarte como una cualquiera’. Y no debería ser así, porque si haces eso vas a tirar todas tus oportunidades por el desagüe y darnos mala fama a las demás”, declaró la actriz Kristen Stewart, quien también ha padecido el control que la industria ejerce sobre los artistas más allá de las pantallas.

“Me recomendaron que, si quería hacerme un favor, y no ir en público dándole la mano a mi novia, podría aparecer en una película de Marvel. Yo no quiero trabajar con gente así”, compartió Stewart.

El hastío por los términos de la Academia —quien es una de las instituciones que pone las reglas del juego para la industria cinematográfica mundial— aumenta con cada edición que pasa, varios intentos de boicot han resultado de ello, como el realizado a través de redes sociales en 2016 con el hashtag #OscarsSoWhite.

“No podemos apoyarlo y no quiero faltar al respeto, pero... ¿cómo es posible que por segundo año consecutivo los 20 contendientes en la categoría de actuación sean blancos? Y ni siquiera entremos en las otras ramas”, escribió el director Spike Lee en su cuenta de Instagram, en torno a los nominados de la entrega 88 de los Premios Oscar.

“Hoy es el cumpleaños de Martin Luther King, y no puedo evitar hacer la pregunta: ¿es hora de que las personas de color reconozcan cuánto poder, influencia, que hemos acumulado, que ya no necesitamos pedir que nos inviten a ningún lado? Suplicar el reconocimiento, o incluso pedir, disminuye la dignidad y el poder. Y somos personas dignas y poderosas. Así que dejemos que la Academia los haga, con toda gracia y amor. Y hagámonos de manera diferente”, declaró a través de un video en Facebook, Pinkett Smith, esposa de Will Smith, ya que ese año el actor había sido considerado un contendiente al Oscar por su papel en Concussion, pero no fue nominado.

En los últimos tres años, diversos movimientos han arremetido contra las políticas y dinámicas laborales de la industria, y en el marco de la edición 92 de los Oscar, los ánimos se calientan tras el intérprete del Joker.