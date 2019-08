Le Twins ondea la bandera mexicana en el extranjero

El dúo regiomontano Le Twins, integrado por las gemelas Karla y Karen de la Garza, presenta su más reciente sencillo “Dime la verdad”, tras realizar una gira internacional por algunos países de Asia y luego de haber tocado en Ibiza y en el Festival Tomorrowland.

“Somos de los primeros proyectos mexicanos en presentarnos en Tomorrowland y nos produce mucho orgullo poder ondear nuestra bandera en el extranjero, a través de nuestra música. Ésa siempre ha sido nuestra meta, ser representantes del talento mexicano en otras regiones del mundo, así como otros proyectos vienen aquí a destacar, creemos que ya es tiempo de que los mexicanos exportemos el arte que realizamos”, comenta Karla de la Garza a Crónica.

Las productoras y Dj han encontrado espacio en algunos de los escenarios más importantes de música electrónica en el mundo, siendo el primer proyecto latinoamericano que colabora con Dimitri Vegas & Like Mike. El dúo belga ha encabezado algunos de los listados más importantes, como el que realiza la revista DJmag, además de ser el anfitrión por excelencia del Festival Tomorrowland.

“En esta ocasión tuvimos el apoyo de Dimitri Vegas & Like Mike, uno de los proyectos actuales más destacados a nivel mundial, y me parece que si artistas de esa talla están fijándose en el talento mexicano y apoyándolo, es porque tenemos una propuesta atractiva con la cual nutrir la escena internacional, además esto no sólo va a permitir que la escena mexicana crezca, sino que mejore en muchos sentidos. Porque la realidad es que no hay muchos proyectos locales sonando afuera, por eso para nosotras implica un orgullo y compromiso con nuestra escena”, asegura.

“Desde que nosotras empezamos hace tres años, cuando teníamos 17 años de edad, teníamos claros nuestros objetivos; por eso, a un año de haber arrancado, decidimos venir a la Ciudad de México para dedicarnos por completo al proyecto en la búsqueda por alcanzar una calidad más profesional”, agregaron.

Justo en la dedicación radica su sello característico, el cual se ve reflejado sobre el escenario, al incorporar sus propias voces en vivo, así como instrumentos orgánicos, además de las tornamesas, haciendo un espectáculo poco usual.

“Cuando nos llegó la posibilidad de tocar en el EDC México, no era el spot (escenario) que queríamos, porque normalmente el principal lo dejan para los extranjeros, así que para poder ser parte del cartel principal, decidimos esperar para trabajar más el proyecto, pulirlo e internacionalizarnos”, explicó.

Tras participar en la edición del EDC México 2019, el pasado febrero, el escenario del Festival Tomorrowland recibió a las regias con los brazos abiertos, quienes encendieron el territorio belga con su live act, el cual incluye un acto de batería y piano con el que sorprendieron y al que esperan regresar para la edición del 2020.

Sin embargo, la industria musical mexicana aún se encuentra en desarrollo en cuanto a exponentes de electrónica, y en ese sentido, De la Garza entiende lo que implica para un artista mexicano destacar en su propia tierra, un lugar falto de espacios y de promoción para los nuevos talentos.

“Regresando de Europa tuvimos dos festivales que eran únicamente de line up (actos principales en los festivales) mexicano, lo cual ya habla de una intención por destacar los proyectos locales; sin embargo, creo que lo más importante es que el público mexicano le dé una oportunidad a dichos proyectos, porque me consta que existe calidad, fácilmente nos colocamos a la par de exponentes internacionales, pero el público mexicano no suele consumir lo local”, refiere en cuanto a los retos que presenta la escena local.

No obstante destaca la unión que parece surgir dentro de los mismos exponentes, a través de un trabajo colaborativo no sólo arriba de los escenarios, sino también como parte de una campaña mediática que busca captar la atención de dicho público uniendo fuerzas, referenciándose y promocionando la escena nacional.

Le Twins recientemente estrenó el videoclip del sencillo “Dime la verdad”, el cual fue grabado en Ciudad de México por el director Amaury. Además de ser su primer tema en español, el track es una mezcla de electrónica con sonidos latinos.