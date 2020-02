Lealtad, aviacion y protocolo

Por muchas razones el discurso de ayer del Ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional Crescencio Sandoval es interesante y significativo.

Lo es, especialmente por cuanto su pieza de oratoria seca y directa, sin los torcimientos líricos de otros funcionarios, se pronuncia cuando la Fuerza Aérea Mexicana ha quedado emborucada, envuelta o enrollada, en la interminable madeja sin cabo del Avión Presidencial.

Los militares lo resisten todo, porque anteponen a todo su concepto y credo de lealtad.

No importa si en privado y por lo bajo, muchos militares de alta graduación se lamentan por el estado de las cosas. Públicamente y en el cumplimiento cotidiano de sus labores, no solamente son leales, son incondicionales del (y al) Comandante Supremo, quien por su condición suprema no se equivoca. Sólo ordena.

“…En esta fecha emblemática, para quienes servimos a la patria portando con orgullo el uniforme militar, le reafirmamos que hemos hecho propios los principios rectores de su gobierno garantizándole que la confianza que usted ha depositado en las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad pública y en los proyectos y programas prioritarios de su administración es y será correspondida siempre con profesionalismo, honestidad y trabajo constante, pero sobre todo con lealtad inquebrantable…”

Hace unos días el Señor Presidente encomendó a la Fuerza Aérea Mexicana el estacionamiento del repudiado avión presidencial. Algo así como una custodia o depositaría militar. Nada dijo del uso al cual se podría destinar el ya famoso aparato y nada más les pidió a los hombres del aire su mantenimiento y cuidado.

Sí, Señor. (Suenan tacones chocando).

Dijo el SP:

“…Y por eso el avión va a tener asegurados dos años de mantenimiento, va a estar en la Fuerza Aérea. Si aparece un comprador, se vende a precio de avalúo. Todo esto lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa…”

Ahora la Fuerza Aérea Mexicana tendrá como una de sus tareas cuidar un avión inmóvil. La satanización del aparato, por lujoso, costoso, dispendioso y horroroso, lo hace ­inútil. Cuando mucho lo sacarán a tomar el sol y rodar sobre las pistas, sin demasiado ruido en el suave ronroneo de sus motores desperdiciados.

OAXACA. Después de los hechos de junio de 2016 en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera (muertes, violaciones de Derechos Humanos, abusos policiales, etc.), el gobierno de Oaxaca necesitaba enfrentar dos problemas: restaurar la confianza y el tejido social (le llaman algunos, sociólogos), y aumentar las oportunidades.

Es en ese marco como debe entenderes este anuncio sobre la construcción (por fin, dicen algunos con suficiente edad) de la Universidad Politécnica de Nochixtlán.

Al dar a conocer el arranque de este proyecto tan postergado, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (acompañado del coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Herminio Baltasar Cisneros, y de la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta) se comprometió a seguir con un gobierno obligado a ser “garante protector, amigo y compañero de los ciudadanos”, sin espacios para el disimulo o el abandono.

La Universidad Politécnica, “Abraham Castellanos”, iniciará clases el próximo mes de septiembre. “Será el espacio para dar herramientas a las oaxaqueñas y oaxaqueños para que de manera permanente tengan armas de conocimiento, para que nunca más se repitan ese tipo de acciones”, dijo AM-

En este acto, se solidarizó con los padres que perdieron hijos durante el desalojo en Nochixtlán el 19 de junio de 2016.

“Como gobernador soy padre, tengo hijos, por eso comparto el dolor de cada uno de los padres y madres”.

Como gobernador —prometió—, no permitirá la aparición de la violencia institucional como riesgo para las familias oaxaqueñas.

La vida de la Mixteca y de Oaxaca no puede seguir con la inercia 12 años de corrupción negligencia y abandono. “Hoy llegan a su fin, porque también habemos quienes estamos en esta responsabilidad por las razones correctas”.

Murat Hinojosa ofreció atender otras demandas de la mixteca, como el hospital de especialidades de Tlaxiaco, prometido para el20 de marzo, así como otras obras de infraestructura carretera y educativa, algunas en coordinación con el gobierno federal.

PRECEDENCIA. En el orden de precedencia, al dirigirse ayer a su auditorio, el Ciudadano General Secretario de la Defensa, CS, cuyo importante discurso comentamos más arriba, saludó a la Señora Esposa del Señor Presidente, antes de mencionar a los jefes de las Cámaras de Congreso, quienes son representantes del pueblo y hasta de la Señora Claudia Sheinbaum, autoridad electa de la capital del país.

Nimiedades del protocolo, seguramente.

