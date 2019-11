Leclerc exhorta a Vettel a ser menos agresivos

Charles Leclerc exhortó a su coequipero Sebastian Vettel a ser menos agresivos entre sí por el bien de Ferrari, tras el incidente en el GP de Brasil en Sao Paulo, que obligó a ambos a abandonar la carrera.

El monegasco espera que en comunión con Vettel hayan entendido la lección y dar una gran carrera este fin de semana en el GP de Abu Dabi, última cita de la temporada 2019 de la F1.

“Como equipo pienso que deberíamos tratar de ser menos agresivos entre nosotros para que estas cosas no se repitan. Para el equipo no es bueno, para todos los que nos apoyan no es bueno. Así que tenemos que tratar de no repetirlo”, comentó a la prensa.

Enfatizó que tras el incidente todo está aclarado entre ambos por lo que “seguirán adelante” con la intención de llevar a Ferrari lo más lejos posible.