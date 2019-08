Lectura y escritura fortalecen inteligencia: Jaime Labastida

El poeta Jaime Labastida recibió el Reconocimiento Universitario al Desarrollo de la Industria Editorial a nombre de Siglo XXI Editores en la FUL 2019. “La industria editorial tiene un propósito educativo fundamental que no se puede separar de los procesos educativos de las universidades del país. La lectura y la escritura, fortalecen la sensibilidad e inteligencia de quien acude a los libros”.

El autor de En el centro del año dijo que es necesaria una masa crítica; enseñarle al pueblo a disponer adecuadamente del uso de la palabra, colocando la razón. Hay que acudir a ferias de libro, aprender a leer, tener profundidad y, sobre todo, aprender a reflexionar en la lectura. A leer y releer. “Los libros no están hechos sólo para informar, los libros están hechos para formar”.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, expresó que la visión de Siglo XXI Editores va más allá del texto, a la intuición y la valentía con la que han asumido el riesgo de ofrecer a sus lectores obras relevantes antes que redituables. “Han hecho de ella un ejemplo no sólo en términos empresariales, sino en términos literarios”.

Además, añadió que la producción editorial ha tenido que adaptarse a múltiples transformaciones en las últimas décadas, sin embargo, la editorial sigue aportado al pensamiento, la crítica y las nuevas ideas que, tradicionalmente , han encontrado el libro un hogar firme en donde perdurar por mucho tiempo .

“Siglo XXI Editores ha sido una pieza clave en la formación de los mexicanos, en un cálculo moderado puedo afirmar que una parte de esta obra editorial puede encontrarse, sin duda, en la bibliografía de todas las universidades”.

FUL. Ayer se inauguró la Feria Universitaria del Libro en la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH), que en su edición 32 y bajo la temática de derechos humanos, ofrecerá al público más de 2 mil 500 actividades como el primer encuentro de poesía, conferencias, foros de opinión, ciclos de cine y actividades deportivas, entre otros, en las que se encontrarán diversas expresiones culturales de Italia.

“Durante 10 días se suscitará un encuentro prolífico entre diversos autores, casas editoriales y lectores de todo tipo a fin de dar cuenta de lo más relevante con respecto al libro en la actualidad. Estarán presentes la literatura y la divulgación editorial de todas las disciplinas, además de múltiples idiomas y procedencias”, señaló Adolfo Pontigo Loyola.

Juan Luis Arzoz Arbibe, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana ­(Caniem), explicó que ante el reducido número de librerías en México con respecto a su población, las ferias del libro adquieren una relevancia fundamental ya que son oportunidades únicas para que la gente se acerque a todas las posibilidades de lectura, la cual propicia la convivencia y la cohesión social.

“Que gran privilegio contribuir a la formación de una sociedad lectora. Hoy más que nunca esta tarea se vuelve indispensable por el clima de inseguridad y violencia, el incremento a las adicciones, la ausencia de valores y, en sí, por una, cada día más apetecible, humanización de la convivencia social”, dijo Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la FUL.

Las sociedades lectoras, explicó, son procesos de largo aliento y responsabilidades conjuntas de muchas instancias y personas. “Ser una sociedad lectora significa ser más libres, más democráticos, más participativos, tolerantes, justos y también más conscientes de nuestra realidad”.

En esta tradición universitaria llamada FUL, añadió Adolfo Pontigo Loyola, encontrarán no sólo novedades y títulos de la máxima relevancia literaria, sino una forma de corresponder a las palabras de gente como Antonio Gramsci, intelectuales que se ocuparon de evaluar con puntualidad la transformación y el cambio que el tiempo les ha demandado.