Legisladores proponen desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas

La bancada de Morena en el Senado propuso la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato al considerar que son unas de las entidades más violentas del país y planteó nombrar gobernadores interinos.

El documento publicado en la Gaceta parlamentaria del Senado de este martes establece que la Cámara alta no puede obviar la situación de “gravedad” por la inseguridad y violencia que se vive en esos estados.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que estas solicitudes inscritas por su grupo parlamentario, son una respuesta directa a la petición realizada por el PAN para desaparecer poderes en Veracruz, que también fue inscrita en la orden del día de esta sesión en el Senado.

El PAN acusó a Morena de generar una cortina de humo sobre realidades muy distintas entre los problemas de inseguridad que viven Tamaulipas y Guanajuato y los de ilegalidad en Veracruz.

“Lo que pasó en Veracruz es un tema de Constitución, es un tema jurídico, y lo que está pasando en Guanajuato y Tamaulipas es un tema mediático, yo lo que mando llamar a los compañeros de todos los partidos es a la seriedad, poder ver que anteponer a México ante cualquier cuestión partidista, cualquier ambición personal”, acusó el coordinador de los senadores panistas Mauricio Kuri.

En tanto, el Pleno del Senado turnó a la comisión de Gobernación las tres solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, para que determine si se cumple con los requisitos para la desaparición de poderes en esas entidades.

Ricardo Monreal llamó a la cordura y consideró que existen otras salidas para restaurar el orden en diversos estados del país.

“ES UNA VERDADERA VACILADA”: F. HAMDAN. Para el jurista Fauzi Hamdan, la propuesta de desaparecer los poderes en estados “es una verdadera vacilada. No sé a quién se le ocurrió, pero, evidentemente, no prospera. El problema de la inseguridad rebasa a la Guardia Nacional que apenas se está organizando, y ésta no dará resultados sino hasta dentro de dos años”, enfatizó.