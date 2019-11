Lety López es fiel a la música con mariachi

La cantante reversionó el tema “Si Dios me quita la vida” bajo la dirección y producción de Pepe Aguilar

Después de 20 años de trayectoria musical, la cantante Lety López presenta una nueva versión de “Si Dios me quita la vida”, tercer sencillo que se desprende de su próximo álbum musical realizado bajo la producción de Pepe Aguilar. “Elegimos el tema porque representa un clásico de la música mexicana, es un bolero romántico y Pepe quedó muy satisfecho con el resultado”, aseguró la intérprete en entrevista con Crónica.

Sin importar los ritmos que estén de moda, ella afirma que sigue fiel a la esencia regional que la ha catapultado como una de las voces femeninas más importantes del estilo vernáculo. “Me siento orgullosa de lo que he logrado. Soy una mujer muy aguerrida y terca, dentro de la timidez en la que crecí, esta carrera se convirtió en una terapia y me convirtió en más extrovertida y muchísimo más alegre”, dijo.

Agregó que disfruta más lo que hace, ama y defiende el género ranchero porque son muy pocos los artistitas que se atreven a cantar música mexicana: “Afortunadamente hay una oleada de jóvenes artistas como Alex Fernández, Ángela Aguilar y Cristián Nodal, que se han atrevido a conquistar público con mariachi, así que debemos sumarnos para que el género prevalezca y siga posicionado entre el gusto del público joven”, señaló. Lety narró cómo logró que el cantante Pepe Aguilar la acobijara: “Cuando salí de la Academia me di cuenta que esa niña tímida era muy fuerte porque pasé una prueba de fuego enorme, así que seguí preparándome y seguí trabajando para mantenerme en la escena musical”, comentó.

“Llegue a un concurso que se llamó La reina del Mariachi, el cual promocionó Pepe Aguilar, ahí canté ‘Paloma negra’ y logré obtener el primer lugar. El premio consistía en abrir los conciertos de Pepe durante un año y realizar un disco. Pude convivir con su familia y equipo de trabajo, fue una experiencia maravillosa. Conocí a un hombre muy estricto, disciplinado y muy unido a su familia, eso admiro mucho de Pepe”, destacó.

El disco Si Dios me quita la vida contiene cuatro temas inéditos y seis covers. Uno de los nuevos temas es de Juan Pablo Manzanero y se llama “No me llames”. La canción habla de la aceptación de un amor; de amores que necesitan cerrar su ciclo aunque a veces no queremos dejarlos ir.

El próximo tema musical será “Detrás de copas” de la autoría de Jaime Flores. “Son canciones muy bonitas y el álbum está muy balanceado porque va desde lo más moderno a lo más tradicional del mariachi. Puedes escuchar un son o un huapango y también una mezcla de canciones mucho más actuales que tienen un toque vanguardista”.