“Ley Bonilla”, inconstitucional; Segob no intervendrá: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recalcó como inconstitucional la ampliación de mandato de dos a cinco años para el gobernador electo de Baja California aprobada por el Congreso local de esa entidad, pero estableció que la dependencia a su cargo no se entrometerá en ninguna legislatura estatal y mucho menos en el orden federal.

“La reforma o la llamada ‘Ley Bonilla’ es en mi opinión inconstitucional. No he cambiado de opinión, punto. La sostengo. (…) La Secretaría de Gobernación, por supuesto, no ha tenido injerencia alguna en los congresos locales. (…) No podría yo como secretaria de Gobernación entrometerme en los congresos locales, no me toca, tendrá que ser el órgano constitucionalmente facultado para ello, quien determine la invalidez y la inconstitucionalidad de las normas”, aclaró.

Durante su comparecencia en el Senado, Sánchez Cordero fue alertada sobre las repercusiones que puede traer la ley Bonilla para el pacto federal y democrático del país en el corto plazo, si se concreta la jugada del gobernador electo de Baja California de ampliar su mandato luego de que se realizaron las elecciones.

La priista Beatriz Paredes advirtió a Sánchez Cordero que esas intenciones del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, meten al país en un terreno muy peligroso donde se prefiguran escenarios separatistas al romperse el pacto federal o resurjan intenciones de reelección por parte de algunos “gobernadorcitos que se crean presidentes”.

“Si esta legislatura irresponsable corrupta, se atreve a hacer estos ejercicios de clara violación constitucional, no vayamos a incurrir en las tentaciones de propósitos separatistas, con un gobernadorcito que puede creerse un pequeño presidente”, advirtió.

La encargada de la política interna del país rechazó la posibilidad de que se instale la reelección en el país. “En lo que hace a los gobernadores, al jefe de gobierno y al presidente de la república la prohibición de no reelección es y será absoluta”, estableció.

Subrayó que la ley Bonilla es inconstitucional, pero insistió en que el gobierno federal no se meterá en ese tema y deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si es o no constitucional.

La titular de la Segob fue interrogada por los altos índices de inseguridad y violencia que se viven en el país, pero insistió en que se requiere atender las causas de origen y detonar el desarrollo del país para combatir esos flagelos.

En ese sentido también rechazó la militarización de la Guardia Nacional, aunque reconoció que aún falta capacitar a un buen número de ellos.