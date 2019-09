Ley de Amnistía, precipitada y riesgosa: PAN

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, consideró que la iniciativa de la Ley de Amnistía que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados es precipitada, no bien pensada y puede ser un riesgo para la sociedad.

Entrevistado tras la inauguración del foro internacional Entradas y Salidas del Populismo, en la sede de este partido, advirtió que con dicha iniciativa existe el riesgo de que se incremente la delincuencia, los robos y la violencia.

Comentó que los diputados y senadores del PAN analizarán la propuesta legislativa, porque puede mandarse un mensaje equivocado, como podría ser “si robas poco no hay delito y puedes seguir en la calle. Si el delito es menor, no se va a perseguir y no se va a sancionar”.

Por ello, apuntó, (la iniciativa) debe ser bien analizada y evitar que salga aún más costosa al incrementarse más la inseguridad, y eso es lo que se pide a los legisladores panistas, que vean los impactos negativos y positivos.

El dirigente panista dijo que existen varias cuestiones que deben ser precisadas, como un eventual proceso de readaptación social o las medidas que se tomarán en este momento, en el que, opinó, los índices delictivos están más elevados que nunca.

Por el contrario, indicó que el PAN estaría de acuerdo con la liberación de mujeres que hayan sido encarceladas por aborto, sobre todo espontáneo, que fueron mal juzgados; y encarceladas las personas que hayan sido cooptadas y amenazadas por el narcotráfico y por delitos menores.

“Lo digo con mucha claridad, el PAN está a favor de la vida, pero está en contra de la penalización de una mujer que haya abortado. En ese supuesto, nosotros estamos de acuerdo, porque estamos a favor de la vida pero en contra de la penalización. En los otros supuestos, el problema es que se ponga en riesgo a los mexicanos que se incrementen los índices delictivos”, reiteró.

Previo a la inauguración del foro, que se realiza en el marco del 80 aniversario de Acción Nacional, en el que participan 14 panelistas de diferentes países donde se ha enfrentado esta situación, Cortés Mendoza señaló que en México estamos a tiempo de contener el populismo.

“Este fenómeno, lamentablemente, ha dejado muchos daños en muchos países y en México, tenemos que decirlo que hoy, todavía hoy estamos a tiempo de evitarlo, de contenerlo. Es importante decir que el populismo busca como su forma de subsistir el conflicto entre unos y otros, entre buenos y malos, enfrentándonos, polarizándonos”, destacó.

Afirmó que hoy más que nunca, México requiere de los ojos internacionales y expuso lo peligroso que resulta para el país este fenómeno con casos de autoritarismo como la Ley Bonilla, ataques al Poder Judicial, atropellos en congresos de Veracruz y Quintana Roo, la imposición de jueces, la eliminación de programas sociales y los intentos de revocación de mandato.

Consideró que existe una amenaza para el sistema democrático de México "y es por eso que estamos aquí, en la búsqueda de cuidar, de controlar las instituciones, que el poder por sí mismo se limite, cuidar los contrapesos, cuidar los poderes, esa es la misión que tenemos en el Partido Acción Nacional”, asentó.

El reto del PAN es que las voces de oposición que cada vez van despertando en México no se dispersen y que “Acción Nacional sea un articulador de toda esa oposición para poder hacer frente desde hoy y en las elecciones de 2021, cuando buscaremos crear un contrapeso con una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados, puntualizó.

