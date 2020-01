Ley para regularizar mariguana permitirá portación de 5 a 28 gramos

Su venta no será permitida a menores ni en centro comerciales.

La nueva Ley para la Regulación del Cannabis suaviza las sanciones para uso, consumo y hasta portación de la mariguana que ahora permitirá que una persona pueda traer consigo de 5 a 28 gramos de cannabis, según el anteproyecto que circularon las comisiones unidas de justicia, salud y estudios legislativos del Senado.

Sin embargo, ya se plantean sanciones a partir de los 200 gramos, pues se impondrán multas administrativas de hasta 10 mil 500 pesos, y quien porte más de esa cantidad será sancionado hasta con 6 años. En el proyecto se consideran penas de hasta 10 años de prisión por tráfico ilegal.

La legislación actual castiga con cárcel la posesión de mariguana mayor a cinco gramos.

Según el proyecto de ley, además cada persona podrá tener en su domicilio 4 plantas que podrán subir hasta 6 en caso de que sean más de una persona la que consuma mariguana y y un licenciatario sólo podrá sembrar mariguana de tipo psicoactivo hasta una hectárea en suelo abierto y bajo suelo cubierto mil metros.

Será el Estado quien intervendrá en la regulación del mercado, al crear el Instituto Mexicano de la Cannabis, que tendrá la responsabilidad de entregar licencias y permisos, llevar registro de usuarios y no fijará aplicación de impuestos.

El gobierno otorgará licencias para el cultivo, transformación y producción, comercialización, importación o exportación, así como investigación.

Sólo estará al alcance de los mayores de 18 años y autoriza el uso industrial del cáñamo. La venta no estará al alcance en centros comerciales y serán sitios que no sean públicos, además de que no se podrá vender mariguana a menores de edad.

El documento establece que comunidades afectadas por narcotráfico y delincuencia tendrán prioridad en la entrega de licencias, pues será un eje rector de empoderamiento de grupos de campesinos, agricultores y comunidades en actividades de siembra, plantación, cultivo y cosecha del cannabis y sus derivados.

El paquete de reformas prohíbe el uso de la mariguana para fines cosméticos y productos comestibles y bebidas con contenido mayor a 1 por ciento de THC, que es su sustancia psicoactiva.

Asimismo busca ayudar en el fomento, promoción, educación para la salud, así como difusión del conocimiento de posibles riesgos atribuibles al consumo de cannabis.

En los ajustes se contempla la demanda de industria del cáñamo, al especificar que el cannabis industrial no es un agente psicoactivo, por lo que se liberarán sólo 5 tipos de licencias, se eliminan las de tipo científico del anterior proyecto y se incluirán actividades auxiliares de transporte y almacenamiento.

En el cultivo: la adquisición de semilla o plántula, la siembra, el cultivo, la cosecha y preparación del cannabis, en la transformación: preparación, la transformación, la fabricación y la producción del cannabis, la comercialización: distribución y la venta al público del cannabis, sus derivados y productos.

Exportación o importación: distribución y venta fuera del territorio nacional en los términos de las leyes, tratados y demás normatividad aplicable, las cuales deberán precisar el destino u origen del producto del cannabis, respectivamente.

La reforma para regular el uso y consumo de cannabis, quedó pendiente el año pasado y ahora se busca discutirla y aprobarla en este periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de febrero.