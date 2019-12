Líbano elige a nuevo Primer Ministro en plena crisis gracias al apoyo de Hizbulá

El presidente de Líbano, Michel Aoun, designó ayer a Hassan Diab como nuevo primer ministro, y le encargó formar un nuevo gobierno, que debe suceder al que lideró Saad Hariri hasta su dimisión a finales de octubre.

La designación de Diab llegó después de que éste, exsecretario de Educación del país entre 2011 y 2014, lograra el apoyo de la mayoría del Parlamento en Beirut. Esto fue gracias al respaldo del chií Amal, el cristiano Corriente Patriótica Libre y, sobre todo, la alianza 8 de Marzo, encabezada por el grupo chií proiraní Hizbulá.

Diab es un musulmán suní, como debe serlo siempre el primer ministro, según los acuerdos políticos para repartir el poder alcanzados tras el fin a la guerra civil libanesa, en 1990.

El nuevo ‘premier’ no pertenece a ningún partido, y hasta ahora trabajaba como profesor de Ingeniería en la Universidad Americana de Beirut, una de las más prestigiosas de la región.

NUEVAS PROTESTAS. Sin embargo, su elección no convenció a buena parte de los manifestantes que provocaron la caída de Hariri con protestas que empezaron el 17 de octubre y que han continuado estas últimas seis semanas.

Una de las reivindicaciones de los manifestantes, que ayer regresaron a las calles, es que el nuevo gobierno lo encabece alguien que no haya participado en ningún gobierno antes.