Liberar camas para pacientes graves, objetivo al habilitar Autódromo

Ante la llegada de la etapa más crítica por el COVID-19, la recepción de pacientes y de terapia intensiva de los hospitales, y la realización de servicios funerarios podrían ser sometidos a una gran presión.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó a través de su cuenta de Twitter que el Autódromo Hermanos Rodríguez se convertirá en un hospital denominado “de expansión”.

La medida responde a una estrategia que seguirá el IMSS para evitar que sus camas en el centro del país se saturen: de acuerdo a información obtenida por CRÓNICA, tanto el Autódromo Hermanos Rodríguez como el Centro Banamex pueden recibir a los pacientes que están recuperándose del COVID-19 e incluso a otros que lleguen a los hospitales, que requieran hospitalización, pero que sea previsible que no se deteriorarán hasta tener necesidad de un ventilador.

Antes de que acabe mayo, el Autódromo podrá dar un espacio a mil 536 pacientes cuya estancia no dure más de 5 días y cuya vida no esté en riesgo inminente e inmediato, es decir, a aquellos casos que no llegarán a requerir un ventilador o cama de terapia intensiva, que son las zonas hospitalarias que el CO-VID saturó en Italia o España.

El objetivo es claro: que haya camas en los hospitales verdaderos para los cada vez más numerosos ciudadanos que están llegando con síntomas de COVID.

Por lo pronto, el Instituto informó que se instalarán en lo inmediato 218 camas y que por etapas se irá creciendo la cantidad.

De acuerdo a la información obtenida por CRÓNICA, esta estrategia está destinada al conjunto de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y no sólo a la capital del país, por lo que el Estado de México sería la otra entidad beneficiada, pues también podría desocupar camas.

Durante recorridos realizados ayer, Zoé Robledo refirió que, en la ciudad de México, la institución ya cuenta con 17 hospitales que se han reconvertido para atender a pacientes COVID.

El director general del IMSS usó un el video a través de su red social @zoerobledo, y externó su confianza en que el personal médico se adaptará rápidamente “a este espacio para lo que hacen todos los días: para salvar vidas”.

En el lugar se han instalado 8 módulos de atención, cada uno con 24 camas, así como un módulo más de cuidados intensivos el cual contará con 16 camas, los cuales se instalarán en donde habitualmente el público asistía a ver las carreras de caballos.

Precisó que ya hay un avance importante en cuanto al equipamiento hospitalario, plantas de luz de emergencia, tanques de oxígeno, en donde están trabajando más de 300 personas, trabajos intensivos, luego de la experiencia que obtuvieron al montar la instalación en el Centro City Banamex, y determina-ron cómo adaptar un espacio como el del Autódromo.

A su vez, la doctora Lucila Olver, titular de Infraestructura Médica del IMSS, detalló que el avance es del 15 por ciento en una semana de que se iniciaron las adecuaciones y se estima estar listos para recibir pacientes para el 13 de mayo. La capacidad inmediata será para atender a 26 pacientes en terapia intensiva, más las camas de convalecientes.

En el video, se observa que se han instalado ya las líneas para el oxígeno, instalaciones en donde se cumple, dijo la doctora Olvera, el flujo unidireccional para conservar la higiene y minimizar el contagio.

Robledo mostró otra área donde se contará con instalaciones de TRIAGE, en donde se realizará la clasificación de los pacientes y la urgencia que presenten, luego de que se les tomaron los síntomas y determinar si tienen que hospitalizarse o pueden ser ambulatorios, así como un comedor y vestidores para el personal.