Libertad Servicios Financieros niega aseguramiento de su sede operativa

A través de un comunicado, la sociedad financiera Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S. F. P., comunicó este jueves que este corporativo no ha recibido orden alguna de aseguramiento de su edificio sede ubicado en Centro Sur, en la ciudad de Querétaro, ni de algún otro inmueble y que continúan operando con normalidad.

Libertad Servicios Financieros aclaró que a raíz de la detención del licenciado Juan Ramón Collado Mocelo se han hecho muchas especulaciones sobre esta sociedad financiera, por lo que ha procedido a aclarar que no han recibido orden de aseguramiento de cuentas de Collado Mocelo, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de alguna otra autoridad.

Asimismo, se informa también que Libertad Servicios Financieros no es ni ha sido propietaria o accionista del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, sino que únicamente fue patrocinador.

Libertad Servicios Financieros asegura que sigue operando con normalidad, apegada a las disposiciones normativas que la regulan, con supervisión de las autoridades, lo que garantiza el servicio a sus clientes y la seguridad de sus recursos, por lo que exhortan a sus clientes a no hacer caso de información no verificada y acudir directamente a cualquiera de sus sucursales o llamar al 01 800 714 02 74 para cualquier aclaración.