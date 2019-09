Líderes mundiales dan último adiós a Jacques Chirac

Jefes de Estado y de gobierno de 30 países, ex dignatario y líderes políticos franceses asistieron este lunes a los funerales de Estado del ex presidente de Francia Jacques Chirac, cuyo cuerpo fue sepultado en el cementerio Montparnasse en una ceremonia privada.

En medio de un luto nacional, los líderes extranjeros, entre ellos los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y Frank-Walter Steinmeier de Alemania, llegaron a la iglesia de Saint-Sulpice (Santo Sepúlcro) en París para asistir a la ceremonia fúnebre de Chirac, fallecido en jueves pasado a los 86 años de edad.

Después de un servicio familiar privado y de que las fuerzas armadas francesas rindieron honores al expresidente en el Palacio los Inválidos, el ataúd fue trasladado al templo para una ceremonia conmemorativa, mientras que en las escuelas y oficinas públicas se guardó un minuto de silencio en su honor.

Arropado por los aplausos de la multitud, el cuerpo de ex presidente llegó a la iglesia de Saint-Sulpice, donde lo esperaba el actual mandatario de Francia, Emmanuel Macron, sus antecesores François Hollande y Nicolas Sarkozy acompañado por su esposa, Carla Bruni, entre otros líderes políticos.

Cubierto con la bandera nacional, el ataúd llegó custodiado por antiguos guardias de seguridad del difunto presidente y el arzobispo de París, Michel Aupetit, quien presidió el servicio religioso, al que asistió también ex presidente de Estados Unidos, William Clinton.

"Más allá de los intereses particulares de los países, hay una fraternidad universal que se manifiesta", dijo el obispo Aupetit en el preámbulo del servicio, refiriéndose a los 30 jefes de Estado y de gobierno presentes, según un reporte del diario Le Figaro en línea.

Al término del homenaje oficial, el cuerpo del ex mandatario fue trasladado al Cementerio Montparnasse, donde están los restos de su hija Laurence, quien murió en 2016, para su entierro, celebrado esta tarde en la más estricta intimidad familiar.

En el cementerio de Montparnasse, Claude Chirac, la hija del presidente fallecido, se colocó por unos minutos frente a la tumba de su padre, sobre la que fue colocada una cruz blanca y el epitafio: "Jacques Chirac, 1932-2019", según imágenes publicada por la prensa local.

La presidencia informó que después de la ceremonia Macron ofreció un almuerzo a los líderes visitantes en el Palacio del Elíseo, incluido el saliente presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y el primer ministro libanés Saad al-Hariri.

En la mesa del Jefe de Estado, estuvieron Clinton, el rey de Jordania Abdullah II, los ex presidente de Senegal, Abdoulaye Wade; la República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi, y Salomé Zourabishvili, de Georgia, así como el mandatario de Italia, Sergio Matarella, el primero ministro belga, Charles Michel y el duque Enrique de Luxemburgo.

Los ex presidentes Hollande y Sarkozy recibieron en otras mesas al resto de los dignatarios extranjeros invitados a los funerales de Chirac, de un total de 69, destacó El Elíseo en un comunicado.

Los grandes ausentes a la ceremonia religiosa fueron el ex canciller federal alemán Gerhard Schröder, cuya oficina informó que no había sido invitado formalmente, y la política Jean Marine Le Pen, presidenta de Agrupación Nacional, considerada persona non grata por la familia del fallecido mandatario.

Nacido en París el 29 de noviembre de 1932 en una familia bancaria, Chirac se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París en 1954 y se convirtió en uno de los políticos más destacados de Francia, hasta asumir la presidencia en 1995, impulsando reformas sociales radicales.

En 2002, fue reelegido, derrotando a la entonces jefa del partido Frente Nacional Le Pen y a su salida en 2007, Chirac apoyó a su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, quien finalmente asumió la presidencia el 17 de mayo de ese año.

ijsm