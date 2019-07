Liquidación de la PF concluye en diciembre: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reiteró este jueves que no habrá indemnización para ningún elemento que decida abandonar la organización, y afirmó que se busca consolidar la totalidad de la Guardia Nacional en diciembre de este año.

En entrevista con medios, luego de la inauguración del foro “Seguridad de instalaciones vitales”, abundó que la propuesta de la creación de la Guardia Nacional se dio debido a la importancia de enfrentar la inseguridad que observa el país y “que los cuerpos existentes, evidentemente no fueron capaces de enfrentar con éxito, eficiencia y oportunidad”.

Precisó que la Guardia Nacional tenía, hasta antes de su creación, unos 37 mil elementos, y en la actualidad tiene desplegados en el país casi 70 mil.

“Estamos seguros que con la Guardia Nacional vamos a avanzar en el combate exitoso de la criminalidad en el país, no lo vamos a hacer de un día para otro, porque aún con ese despliegue sigue siendo insuficiente, pero seguimos en un proceso de reclutamiento”, expuso.

Durazo Montaño detalló que se busca el reclutamiento de 21 mil 170 nuevos elementos por año, hasta llegar a los 150 mil y aun así se requeriría continuar su proceso de crecimiento; así, se trata de revertir la tendencia de inseguridad en el país y avanzar en la rendición de la criminalidad.

Estimamos a mitad del sexenio haber regresado razonablemente la seguridad al país y dejar en 2024 un país en paz”, aseveró.

Expuso que los inconformes son “un grupo pequeño de la Policía Federal que cuenta con 37 mil elementos, no es un grupo mayoritario, lo que no significa que desestimemos sus planteamientos “.

Sin embargo, dijo, la indemnización es uno de los planteamientos “que estamos imposibilitados de atender porque nadie, absolutamente nadie está siendo despedido de la Policía Federal”.

Destacó que la incorporación a la Guardia Nacional es voluntaria y quienes no tengan interés en incorporarse tienen hasta 10 opciones para su readscripción , en cualquiera de los casos, se conservarían prestaciones, antigüedad, sueldos y grados y en las mesas de información instaladas se tiene registrada la consulta de 12 mil 959 elementos que han planteado un lugar de incorporación.

El problema de la inseguridad en el país no se va a resolver de un día para otro, tampoco se podía hacer con la Policía Federal, de haberlo hecho, “no hubiésemos llegado a los niveles de inseguridad en los que hoy estamos, además también hay que recordar la tendencia creciente de la incidencia criminalidad durante 2018”, agregó.