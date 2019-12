Lizz y la importancia de ser auténtica

Lizz, artista chilena que se ha convertido en un ícono de la música urbana, primero como DJ y productora, se ha destacado por su visión futurista de la música latina, aportando elementos poco convencionales al reguetón, convirtiendo las fiestas y festivales donde se ha presentado en éxitos rotundos, bajo el ritmo del llamado neoperreo. A pesar de su reciente concepción, ya tiene una repercusión global, así como un lugar entre las corrientes más vertiginosas del momento y que serán parte del EDC del próximo año en la Ciudad de México.

“Que haya exponentes de este tipo en el festival es algo importantísimo y que tenía que pasar tarde o temprano, porque la fiesta y celebración que implica el género está en el mismo camino que el EDC busca, el neoperreo no es tan simple como el reguetón, es una experiencia que va más allá”, dijo Lizz, a Crónica.

“Porque algo que empezó de tan abajo y se ha hecho popular en todo el mundo, desde Berlín hasta República Checa, es porque le da entrada a otras personas que nunca pensaron acercarse al reguetón, que llama la atención por esta energía latina, pero que al mismo tiempo es mucho más oscura, mucho más industrial, más irreverente que los géneros latinos urbanos tradicionales”, añadió.

América Latina es un hervidero de corrientes artísticas, así como de movimientos sociales. Es por ello que los artistas no pueden estar exentos de plasmar su realidad a través de su obra, ni negarse a ser partícipes de la historia:

“En Chile hubo un estallido muy grande y creo que todos los artistas tenemos un compromiso y una responsabilidad. En primer lugar, la de difundir lo que sucede en mi país, difundir la realidad que están ocultando los medios, pero aún más importante es estar ahí, con la gente, en las marchas y estar comprometidos con todos estos cambios sociales”, destacó.

Aparte del descontento social, los movimientos feministas han tenido un repunte bastante importante en épocas recientes. Las mujeres han salido a tomar las calles, para exigir no otra cosa sino la dignidad humana de sus derechos. La cantante sabe lo que es luchar por hacerse de un lugar y ganarse el respeto de una industria plagada solamente de hombres.

“Cuando empecé a tocar hace seis años como DJ, en las fiestas de reguetón no había mujeres, no lo pensé en ese momento. Nunca me di cuenta de lo peligroso y el reto que iba hacer, simplemente lo hice. Me encontré con muchas envidias por partes de hombres, comentarios como ‘seguro le va bien porque es mujer, porque es linda, porque se viste de cierta manera’. Afortunadamente esos comentarios ya no se hacen, en gran parte por el revuelo de los movimientos feministas”, comentó.

“Mi carrera empezó a despegar, empecé a viajar a otros países, a hacer mezclas dedicadas a lugares reconocidos en todo el mundo. Y cuando regresé a mi país, ahora sí, todos me respetaban, se me hace bastante irónico que el respeto en Chile me lo haya ganado fuera de él. Porque como hombre, por tu género ya tienes un respeto implícito, pero como mujer tienes que ganártelo, por fortuna eso está cambiando para mejor”, finalizó.