Llama Federico Ibarra a crear frente común para evitar desaparición de Fonca

El compositor Federico Ibarra Groth advirtió que la extinción de este fideicomiso no resolverá nada de un sistema económico construido sobre enormes grietas.

El compositor Federico Ibarra Groth hace un llamado al gremio artístico para crear un frente común ante la posible desaparición del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el cual, apunta, fue creado hace 30 años para apoyar a proyectos artísticos, personales o grupales que recibían, más que una dádiva, una limosna.

A través de una carta pública, destaca que la desaparición del FONCA se anunciaba desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, añade que, ante esta alerta de salud, la cual, “curiosamente”, ha incidido en la estrepitosa caída de un sistema económico construido sobre enormes grietas, la extinción de este fideicomiso no resolverá nada.

“Nuestro país quiere optar por la desaparición del FONCA para resolver parte de la crisis económica que se anuncia tan inevitable como la pandemia. ¿Esto resolverá el problema? Me atrevería a decir que no, sino que crearía otro mayor. Por ello me atrevo a escribir estas líneas, conminando al gremio artístico a presentar un frente común ante un hecho que ya se venía anunciando desde el inicio del sexenio”.

En este sentido, el profesor emérito de la Academia de Artes de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes invita a unirse a la comunidad artística, pues son ellos quienes pueden hacer que se delibere a su favor e históricamente así ha pasado, escribe.

“El gremio artístico, desde hace tiempo, no ha tenido la necesidad de ejercer presión sobre los acontecimientos; recuerdo que lo hizo en 1972 cuando Carlos Chávez quiso retomar un poder único basado en su persona y la comunidad musical del México de ese entonces -Conservatorio, OSN, INBA y grupos artísticos- se unió para no permitirlo; de la misma forma y durante la misma década, la comunidad teatral se opuso a la dictadura de Héctor Azar quien había sido nombrado responsable de la actividad teatral tanto en el INBA como en la UNAM”

La misiva continúa señalando la emergencia que enfrenta el gremio y ante la cual es importante unirse dejando de lado antipatías o simpatías y, sobre todo, evitando el protagonismo. “No importa que creamos que el Espíritu Santo habla por nuestra boca o que la Luz del Mundo al fin nos iluminó, tenemos, que pensar como comunidad ya que nuestra opinión personal puede ser rebatida y ridiculizada muy rápidamente, en cambio la voz de toda una comunidad va a ser más difícil que corra la misma suerte”.

“Me atrevo a recordarles que el FONCA se formó hace 30 años queriendo ayudar a la comunidad más desprotegida de México, que hace 30 años el estudio del arte tenía la misma validez (o quizá menor) que los estudios de enfermería (sin pretender que esto resulte peyorativo) y que el apoyo a proyectos artísticos personales o grupales era visto más como una dádiva o como una limosna”, concluye el compositor de 75 años, cuya obra ha sido grabada, editada e interpretada en países como: Australia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Alemania, entre otros.

havh