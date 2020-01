Llamado a denunciar lo que no funciona

Los días de asueto le inyectaron optimismo al Presidente. Opina, nada menos, que ésta es una “época de oro”, un momento estelar de la historia nacional, en materia de conciencia política, de voluntad ciudadana para participar, para opinar y para decir lo que está mal. Por eso, una vez más, les pide ayuda, que denuncien la corrupción, lo que no está bien, lo que no funciona.

De entre las muchas historias que el diálogo en las mañaneras le pone en las manos, una llama la atención: en Chiapas hay un personaje que se dice aún delegado del ISSSTE. ¿Es eso posible? ¿A quién no le han avisado que dejaron de existir esas figuras administrativas? La metáfora del elefante reumático y mañoso es un recurso gráfico —y ni cómo dudarlo, certero— para estos casos. Ahora es el problema de insumos hospitalarios en Chiapas; al rato puede ser en cualquier otra parte. El presidente asegura que aún se han encontrado medicamentos en farmacias comerciales con la marca del ISSSTE. Por eso quiere que lo ayuden, que le cuenten.

“La corrupción permeó; el gobierno estaba echado a perder”. Hasta ahí, no hay novedades. Es la frase de siempre. Pero hay un detalle: “Así como la mayoría de los trabajadores son responsables y honestos, hay quien se dedica a medrar”.

El presidente continúa su camino usual. Asegura que hay y habrá presupuesto para medicamentos para el sistema de salud, y para quienes no tienen seguridad social.

Pero esta vez ha distinguido entre los miles de servidores públicos que a diario hacen su trabajo con seriedad y honradez, de los que no. Después de un año, esas generalizaciones que tanto lastimaron y desacreditaron, parecería que muestran otro entorno.

Es eso, tal vez, que se llama realidad.