Llaman a municipios a no convertirse otra vez en “parias de la federación”

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, llamó a por lo menos una quincena de presidentes municipales a que los municipios no se conviertan nuevamente en parias de la Federación.

“Buscamos el camino de la corresponsabilidad, por eso las conclusiones y los acuerdos que ustedes saquen van a recibir no solamente la atención y el tratamiento responsable, sino la solidaridad y el apoyo pleno para la reivindicación del municipio en esta etapa nueva que estamos viviendo. El debate, que inicia el 8 de septiembre y concluye el 15 de noviembre, sobre los ingresos y los gastos está enmarcado en comunicaciones serias”, les planteó el diputado de Morena al encabezar ayer en el Palacio Legislativo la apertura de la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales rumbo a la Convención Nacional Hacendaria —a realizarse en septiembre.

Y expuso que hay un serio problema de ingresos, por lo que no piensen en que regresará el Ramo 23, pues no se restituyen fondos que presentaban problemas serios de inversión y dispersión de obras y de recursos.

Urgió a que tiene que darse el debate, pues enfatizó que hay temas de los que los alcaldes no quieren hablar nada, pero que solucionaría muchos problemas y los déficits gubernamentales, y ése es el asunto de la propiedad y el uso de los vehículos. “Casi como crecía el Ramo 23, se presentó una fiebre en todos lados para quitar las contribuciones que los dueños de los vehículos deberían hacer en distintas entidades de la República”.

Y agregó Ramírez Cuéllar: “Es el momento de que todos, en un solo momento, al mismo tiempo, de manera unificada, pudiéramos poner a debate este tema y alcanzar quizá una cifra superior a los 100 mil millones de pesos el próximo año que debería ir dirigida, especialmente al municipio para el mejoramiento de su infraestructura vial, para hacer obras de mitigación en materia ambiental, resolver problemas de agua; es decir, es un debate sobre el cual ya no podemos sacarle la vuelta ni lo podemos esconder”.

“TENENCIA, A COSTA DE LOS MUNICIPIOS”. David Rogelio Colmenares, titular de la Auditoría Superior (ASF), también se refirió al impuesto a la tenencia y puso el ejemplo de la Ciudad de México.

“Los estados que derogaron o no, o no impulsaron o no legislaron el impuesto sobre tenencia lo hicieron a costa de los municipios, a ningún municipio le consultaron cuando acordaron por razones políticas desaparecer este impuesto, los grandes perdedores de esos 20 por ciento que la ley por lo menos les garantizaba, fueron los municipios”.

Indicó que este impuesto existe en 16 estados, y la Ciudad de México, particularmente, señaló, está recaudando cinco, seis mil millones de pesos por el cobro de la misma.

Pidió a los presidentes municipales reflexionar cómo se gasta y cómo se cobra, incluso reveló que él ha recibido a presidentes municipales, y en algún momento a unos de Guerrero les preguntó cómo les iba con el predial y le respondieron que no lo cobran porque eso tiene un costo político.

REFORMAR EL 41 CONSTITUCIONAL. En su intervención, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, adelantó que ya tiene terminada una iniciativa —que presentará en el próximo ordinario de sesiones— y se trata del proyecto de reforma federalista y municipalista.

Y su propuesta es reformar el artículo 41 constitucional, que actualmente dice en el primer renglón: “La soberanía popular se ejerce a través de los poderes federales y de los poderes de los estados en la esfera de su competencia”.

Muñoz Ledo propone: “La soberanía se ejerce a través de los municipios, las alcaldías, en los estados de la unión, de la Ciudad de México o de las entidades federativas”. Y se preguntó: “¿Qué dice el título del artículo 5°? No aparecen los municipios en el título del el Artículo 5°, todo se remite al 115. Entonces, ése es el primer punto”.

Para el diputado morenista no hay ninguna posibilidad de un desarrollo equilibrado en el país, si no existe impulso a la vida económica de los municipios, por lo que deben dejar de ser limosneros de la Federación, y que ésta los apoye.